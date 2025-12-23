Vecinos intentaron linchar a un ladrón que quiso robar e hirió a un cadete: los dos están "graves"

El cadete policial tiene apenas 20 años y salió en defensa de su hermana y su madre, ya que el ladrón estaba armado.

Un cadete policial pelea por su vida tras resultar gravemente herido por un ladrón que ingresó a robar a la vivienda que compartía con su familia, en Centenario . La víctima recibió cortes y puñaladas y el ladrón fue linchado por los vecinos, por lo que también está "delicado".

Según consignó el portal Centenario Digital, todo se dio en el marco de un aparente intento de robo en una vivienda de calle Vientos Neuquinos , en el barrio Carlos Fuentealba, sector del Alto de Centenario. Allí, en una confusa situación, un delincuente de 44 años habría ingresado a robar al patio de la vivienda alrededor de las 23, pero su intento fue frustrado por una de las personas que se encontraba en la vivienda: un cadete policial de 20 años.

Ambos hombres se trenzaron en un forcejeo y entre gritos y agresiones, se sumaron vecinos que intentaron ayudar a reducir al ladrón y lo lincharon. Finalmente, efectivos de la Policía arribaron al lugar y ambulancias del Hospital Natalio Burd debieron trasladar a víctima y victimario.

Qué dijo la Policía sobre el hecho

En declaraciones radiales, el comisario inspector Marcos Mazzone informó que el cadete se alarmó y salió al patio a revisar tras escuchar los ladridos de sus perros, que indicaban la presencia del intruso. Allí, se encontró al ladrón, que iba armado con un arma blanca y un arma de fuego, que ya fueron secuestradas durante las pericias posteriores practicadas por personal de Criminalística.

El joven cadete se trenzó con el delincuente al verlo armado, para proteger a sus familiares: vivía justamente en esa casa junto a su madre y su hermana.

Justamente, indicó Mazzone, fue una de las mujeres que dio aviso del hecho a los efectivos de la Comisaría 52, al activar el alerta S.O.S desde la app Neuquén Te Cuida.

En medio del forcejeo, el cadete recibió heridas de arma blanca en un pómulo y en el sector intercostal izquierdo. Tras la intervención de los vecinos, se pudo separar a la víctima y se comenzó a linchar al delincuente, quien en el proceso también terminó sufriendo heridas graves, cuyo detalle no fue informado.

Por el momento, tanto víctima como victimario permanecen internados y en grave estado en el Hospital Castro Rendón de la capital, en terapia intensiva. "Están delicados, ambos", informó Mazzone sobre el estado de salud.

Se vivieron momentos tensos luego de que el personal de Salud se llevara al ladrón herido del lugar, ya que éste se había intentado refugiar en la vivienda de las víctimas. Los vecinos se mostraron enfurecidos por la protección que le otorgó la Policía al llevárselo y varios filmaron el momento.

En otra línea, el jefe policial confió que el delincuente -quien permanece con custodia policial en el hospital regional- posee antecedentes condenatorios y justamente había sido sentenciado a principios de año por robo calificado, condena que no se presentó a cumplir y por la cual se lo había declarado rebelde.

Aún los investigadores no aseguran que se haya tratado de un intento de robo y avanzan en la investigación del hecho. Además, se harán pericias al arma de fuego que llevaba el victimario, la cual estimaron podría tratarse de una réplica.