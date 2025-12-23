Una argentina que trabaja en el único hotel de Papá Noel del mundo cuenta como es la Navidad soñada

Se trata de Milagros Pennella que trabaja en el Santa’s Igloo Arctic Circle, el hotel oficial de Papá Noel. “La locura por la Navidad es total”.

El hotel oficial de Papá Noel está ubicado en Rovaniemi, el pueblo del Ártico donde la Navidad nunca termina.

Mientras gran parte del mundo asocia la Navidad con unas pocas semanas en diciembre, en el Polo Norte la celebración no se detiene nunca. Allí, en el Santa’s Igloo Arctic Circle, el hotel de Papá Noel , una argentina de Azul trabaja allí y es testigo directo de una pasión que no conoce estaciones y que ya tiene reservas hasta 2027.

Situado en Rovaniemi, al norte de Finlandia , dentro del único pueblo navideño del planeta, el complejo funciona como un verdadero imán para fanáticos de la Navidad . Cuenta con 71 iglús de techo transparente que permiten no solo dormir bajo el cielo ártico, sino también observar las auroras boreales desde la habitación.

“ La pasión por la Navidad es desbordante . Ya tenemos reservas cerradas para diciembre de 2027 ”, contó Milagros Pennella , la argentina que se desempeña como recepcionista en el hotel. A diario, recibe consultas y solicitudes de estadías para fechas tan lejanas que todavía no figuran en los almanaques impresos.

SLCZOAASMNCCZIHNLXR6RGDXPI

Bajo las luces blancas de un sol adormecido y temperaturas que llegan hasta los -20°C, Milagros trabaja cinco días por semana, ocho horas por jornada. Una semana le toca madrugar y la otra tolerar hasta la noche polar, que nunca es completamente oscura ni tampoco de día.

“Alojarse en uno de los iglúes del Santa’s Igloo Arctic Circle cuesta, como mínimo, 850 euros por noche en temporada baja, sólo para dos personas y con desayuno incluido”, especificó la argentina, oriunda del partido bonaerense de Azul.

“Durante la Navidad, ese precio puede saltar a 1.500 euros la noche. Y la gente paga ese precio a pesar de que el espacio escasea: son 19 metros cuadrados donde entra una cama justa, dos mesas de luz y baño privado”, especificó. “Puede parecer de cuatro estrellas, pero no busques lujos. Es básico, y hasta el mobiliario es modesto”, detalló Milagros.

Turistas de todo el mundo llegan para vivir el espíritu navideño

La mayoría de los visitantes llegan desde países asiáticos, pero también se observan muchos españoles e italianos; y cada vez más brasileños. “Esto a que hay vuelos directos a Finlandia desde España e Italia”, remarcó.

La joven, de 32 años, contó que las reservas colapsan los mails desde octubre: “Está todo completo desde hace más de dos meses. Y hoy, por ejemplo, le contesté el mensaje de una familia que quiere venir en diciembre de 2027”.

RWZDJGHGD5HDNMVKV6VNEZ67Y4

A pesar de que el hotel es un éxito de ocupación, Milagros aseguró que “guarda cierta sobriedad en lo que respecta a la decoración o las estrategias marketineras para esta época”. Puso como ejemplo que cuando se abrió el countdown navideño, en octubre, todos esperaban una fiesta enorme, pero fue un evento súper tranquilo. “Papá Noel dio un discurso breve y listo. Nada que ver a lo que sucede en Nueva York, y eso que estamos dentro de la única ciudad navideña del mundo”, se lamentó sobre la pobre puesta en escena.

El marketing, reconoció Milagros, aún es débil: “La vida aquí es austera. No hay un enorme despliegue de luces y música como un argentino se imaginaría”.

Las actividades dentro del hotel

Y con respecto a la expectativa de cazar auroras, dijo que “es un juego de suerte y paciencia” ya que “las excursiones pueden llevar horas de viaje hacia Noruega o Suecia, y a veces sólo hay nubes”.

Otra de las actividades disponibles dentro del predio vacacional incluye un paseo en trineo tirado por renos, que cuesta 15 dólares por hora; y la posibilidad de sacarse una foto con Papá Noel, por 35 euros durante dos minutos. “Muchos turistas llegan sin saber realmente qué esperar. Los precios son altísimos y la ciudad está lejos de esa imagen de lujo cinematográfico”, confesó Milagros, quien tiene contrato firmado hasta el 31 de marzo.

El sueldo del hotel oscila entre 2.000 y 2.500 euros, además, ofrece alojamiento para empleados y una comida diaria, que luego se descuenta del sueldo. “Hay que pagar aproximadamente 300 dólares por el alquiler y la comida.

GXN3UPSQQBDDBB3NNCUT6L26YE

Milagros contó que el ocio en Rovaniemi tiene un ritmo muy distinto al del resto de Europa: pocas salidas por ser demasiado caras, charlas en las habitaciones, tertulias con mate y juegos con cartas. “Imaginate que salir a tomar una copa de vino a un bar te sale 15 euros”, ejemplificó. “Vivir acá es como un retiro espiritual. Hay que aprender a estar con uno mismo, soportar la soledad y el frío, pero también encontrar encanto en esta rutina diferente”, reflexionó.

Quién es la Argentina que trabaja en el hotel de Papá Noel

Milagros es la hija de dos docentes que ahorró con trabajos temporales en Estados Unidos para lanzarse al mundo, hasta la mujer que bucea en la nieve ártica para buscar un propósito nuevo. “Hace mucho que no vuelvo a la Argentina. A mis padres los vi en octubre en Italia, antes de venir para Finlandia, pero desde el Mundial que no piso mi país”, señaló con una voz nostálgica.

Milagros, hija de dos maestros: su papá, profesor de educación física, y su mamá, docente de grado, creció en una familia de clase media. A los 17 años se mudó a la capital para estudiar Comunicación en la UBA, donde más tarde se graduó. Maneja cuatro idiomas: inglés, italiano, portugués y español.

BZO5X7ABJ5H57CJBHNQR27FQ7Y

Una vez recibida, comenzó a trabajar como productora audiovisual. Luego dio el primero de varios grandes saltos: del sur bonaerense a Madrid con apenas 1.000 euros. Desde allí pasó a Italia, donde realizó distintos trabajos: desde niñera con cama adentro y freelance de redes hasta una inesperada experiencia en una vinoteca y una empresa internacional de preservativos.

NVMROAD4HNHLHI56HDSUWKTVZ4

Cuando las restricciones de viajar se levantaron, su idea fija de ver auroras boreales se transformó en obsesión. Ya separada de su novio, luego Milagros se fue Finlandia, que le abrió las puertas.

“Este viaje me sirvió para bajar veinte millones de cambios y juntar plata para el futuro. Es otro mundo. No hay lujos, pero el verdadero lujo, quizás, es poder elegir y ahorrar para lo que se viene porque pienso seguir recorriendo el mundo”, concluyó Milagros.