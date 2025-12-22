Horóscopo: qué dicen los signos para este martes 23 de diciembre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

El martes 23 de diciembre el horóscopo es un punto de inflexión donde se anima a la realización práctica, la planificación de la carrera y la construcción de estructuras sólidas para el futuro. Deja de lado las distracciones y céntrate en el compromiso con tus ambiciones.

El amor es algo maravilloso, búsquelo y lo hallará. Intente ahorrar aunque sea poco. Este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Si ha estado ahorrando, es el momento de invertir. Acabará con los obstáculos laborales. Buen día para dejar de fumar y empezar a cuidarse.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Controle los gastos, se presentan imprevistos. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. Estado físico y mental bueno.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Su pareja le quiere más de lo que demuestra, no lo olvide. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. No se preocupe por gastos imprevistos. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. Los asuntos financieros necesitan de su máxima atención. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Gastará mucha energía, pero no afectará a su organismo.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Sus gastos cotidianos van a aumentar. Debe perfeccionar ese proyecto laboral. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Buen día para las cuestiones profesionales. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Día ideal para aumentar sus ganancias. Su energía le hará aceptar nuevos proyectos profesionales. Dosifique el ejercicio físico o de lo contrario abandonará.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Esfuércese para evitar discusiones en su vida familiar. Le conviene no gastar más de lo necesario. Perspectivas laborales estupendas. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.