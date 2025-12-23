Regalos de Navidad para todos los bolsillos: qué se puede comprar con $20.000 en Neuquén

El bajo neuquino ofrece opciones en todos los rangos de precio, para acomodar la Nochebuena a la economía de todos.

Navidad es para algunos, grandes y chicos, la celebración más esperada del año. Esta fiesta tiene como base compartir con los seres queridos, pero son los regalos bajo el arbolito los que se suelen llevar el protagonismo de la noche.

LM Neuquén realizó un recorrido por varios locales del bajo neuquino en busca de artículos que se adapten a todos los bolsillos para esta Navidad.

Desde pulseras, peluches y juguetes variados hasta pelotas, ropa vajilla y productos de verano llenan las góndolas de los distintos negocios de las calles Sarmiento y Alcorta.

Juguetes

Para los más chicos, la oferta es amplísima y el rango de precios también, desde pequeños muñecos hasta autos a batería, los juguetes son los productos que más abundan en estas épocas.

Los precios más accesibles pueden estar por debajo de los $3000. En uno de los locales de Mundo Importado, muñecos de personajes conocidos, pulseras y kits simples de maquillaje para nena rondan los $2000.

En Mayorista Bruno, la tendencia de las redes se trasladó a lo que quieren comprar los nenes: peluches y accesorios de capibaras y labubus pueden encontrarse entre $3000 y $5000.

En un rango medio de precios, pueden hallarse distintas propuestas más grandes y complejas. Por ejemplo, los clásicos camiones duravit oscilan entre $15.000 y $20.000. También, en ese rango de precios aparecen peluches medianos, de hasta 30 cm de alto y los primeros artículos tecnológicos: pequeñas consolas de videojuegos (portátiles y para conectar a la tv), auriculares bluetooth y parlantes.

En la misma línea, entre $3000 y $20.000 se encuentran la mayoría de juguetes "de temporada", es decir, flota-flota, pistolas de agua de distintos tamaño, muñecos inflables para el agua, entre otros.

Ya rozando un rango de precio más elevado (alrededor de $34.000) se encuentra el juego de mesa que es el top 1 de ventas en esta temporada en los locales de El Niño Feliz. Se trata de "Basta", un juego de agilidad mental con un formato similar al de "Pasapalabra".

En un rango más elevado de precios, se encuentra el artículo que es top 2 de ventas en esa cadena: una cámara de fotos instantánea pensada para niños. Este artículo ronda los $120.000, aproximadamente.

En el extremo más costoso de los juguetes que ofrece Mundo Importado, se encuentran los autos a batería. Estos van desde los $250.000 a los $600.000. En diálogo con LM Neuquén, Daniela, encargada del local contó que, por las fiestas, las sucursales mayoristas y minoristas de esa franquicia cuentan con promociones de cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito para poder financiar los juguetes más caros.

La mujer comentó que, en el caso de Mundo Importado, la tecnología aún no ha superado a los juguetes. "Las familias prefieren, al menos en esta época, que los nenes salgan a jugar con pistolas de agua, pelotas u otras opciones que los separen de los celulares", dijo.

Indumentaria

Para quienes elijan regalar ropa o accesorios esta Navidad, se puede encontrar una importante variedad de opciones por precios menores a los $30.000.

En Castellanas, ofrecen ropa de verano como chombas y camisas, a partir de $20.000 o remeras oversize en una promoción de dos por $25.000.

En ese y otros locales, se pueden encontrar otras prendas como shorts cargo y chombas tejidas a partir de $15.000. Juan, encargado de salón de Castellanas, destacó que la ropa de lino está marcando una fuerte tendencia de cara al verano, por su frescura, apariencia casual y bajo costo.

En cuanto a accesorios, es fácil encontrar lentes y gorras a partir de $5000. Además, una pieza que es cada vez más común entre la indumentaria del día a día son la riñoneras. En el local Fátima, pueden encontrarse por $15.000.

Bazar

Varios locales polirubro del bajo se destacan por vender otro regalo ideal para los más grandes: los artículos para el hogar. Uno que se destaca en esta categoría por sus precios es el Multi Compras. Este local tiene vajilla a partir de los $400 el vaso más económico. Sergio, el gerente regional de la franquicia, dijo a LM Neuquén que llamó la atención la venta de copas este año: "Descargué dos camiones de las que salen $1500".

Otro regalo común entre los adultos, según lo que contó el gerente, son los vasos, termos y botellas, a partir de los $15.000.

Por la temporada, también se venden mucho los artículos de camping, como carpas, bolsas de dormir y hasta toldos. El gerente comentó que, desde la página de la franquicia, pueden solicitarse envíos gratis a domicilio para objetos de gran porte. "A veces algunos no compran cosas como espejos porque no los pueden llevar, así que decidimos hacer envíos", dijo.