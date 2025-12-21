Neuquén capital navideña: "Navidad en las estrellas" en vivo

La Municipalidad mantiene una agenda extendida de actividades que comenzaron este jueves y se extenderán hasta el lunes, como parte de la propuesta festiva.

La Municipalidad de Neuquén anunció una agenda extendida de actividades que se desarrollarán desde este jueves y hasta el lunes, como parte de la propuesta Neuquén Capital Navideña, con eje en una nueva edición de Neuquén Emprende Navideño junto a Confluencia de Sabores y una programación cultural, recreativa y familiar distribuida en distintos puntos de la ciudad.

Este domingo, la jornada en el Parque Jaime de Nevares comenzó con espectáculos infantiles y con una programación artística que incluyó al clown Facu Disturbio.

Luego llegó el turno de Sami , Samantha Denise Fernández Berzoni, cantante nacida en la provincia de Buenos Aires y radicada en Neuquén desde hace 14 años, integrante de la banda Manteca Kush , quien presentará su propuesta solista con un repertorio que refleja su identidad artística y sus influencias musicales. En esta presentación estará acompañada por Agus, Agustín Narambuena, en guitarra, y Nani, Nazarena Fernández Berzoni, en la voz, con versiones de artistas como Fabiana Cantilo y Mon Laferte.

Embed

La continuidad de la grilla está marcada por La Rockera, banda de rock originaria del Alto Valle neuquino, con raíces en la ciudad de Senillosa, integrada por José Gerardo Villafañe, Rolito Nahuel y Nahuel Luján, con un repertorio dedicado al rock nacional e internacional.

Navidad en las estrellas

A las 22 está previsto el espectáculo aéreo “Navidad en las Estrellas”, a cargo de la compañía Eleve Danza, una propuesta artística en altura que combinará música, tecnología y puesta escénica para el disfrute de toda la familia. “Es un espectáculo aéreo en el Parque Jaime de Nevares que es realmente impactante y que invita a disfrutar en familia”, señaló la funcionaria.

El cierre de la jornada estará a cargo de Influjo Estelar, banda tributo a la obra de Luis Alberto Spinetta.

Las actividades previstas para este lunes

La agenda de la Capital Navideña se extenderá también al lunes, con una propuesta en el arbolito de Navidad. A las 20 se realizará el Pesebre Viviente, con la participación de representantes de distintos cultos de la ciudad.

Desde la Municipalidad destacaron que todas estas actividades forman parte de Neuquén Capital Navideña, impulsada desde el 8 de diciembre, con el objetivo de consolidar a la ciudad como un punto de encuentro regional durante las fiestas, fortalecer el perfil turístico y generar movimiento económico en sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios.

En ese marco, se invita a vecinos, vecinas y visitantes de la región a participar de cada una de las propuestas programadas para este fin de semana y los días previos a la Navidad.