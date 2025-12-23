El clima en Neuquén

icon
21° Temp
28% Hum
Neuquén
La Mañana Navidad

Navidad: hasta qué hora abrirán los comercios en Neuquén durante las fiestas

El Centro de Empleados de Comercio de Neuquén informó los horarios de cierre para la víspera de Navidad en locales y grandes superficies.

Navidad: hasta qué hora abrirán los comercios en Neuquén durante las fiestas

De cara a las celebraciones de Navidad, el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén (CEC) dio a conocer los horarios de cierre que regirán en los comercios el miércoles 24 de diciembre en la capital neuquina y otras localidades de la provincia. La medida alcanza tanto a pequeños y medianos comercios como a las grandes superficies.

Desde el gremio señalaron que los horarios buscan garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y permitir que los trabajadores mercantiles puedan organizar con anticipación las celebraciones familiares.

En la víspera de Navidad, los comercios de cercanía y pymes deberán cerrar en los siguientes horarios, según la localidad:

  • Neuquén capital, Plottier, Centenario y Cutral Co: hasta las 16 horas

  • Rincón de los Sauces: hasta las 13 horas

Comercios (5)

Horario de cierre para grandes superficies

En el caso de los supermercados y grandes superficies comerciales, el horario de cierre será unificado en toda la región:

  • Cierre a las 14 horas

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén recomendaron a los vecinos realizar las compras navideñas con anticipación para evitar aglomeraciones y recordaron que el jueves 25 de diciembre los comercios permanecerán cerrados.

Comercios (1)

Horarios de cierre por Año Nuevo – miércoles 31 de diciembre

Para la celebración de Año Nuevo, el esquema presenta algunas modificaciones respecto a la Navidad. En el caso de los pequeños y medianos comercios, los horarios serán:

  • Neuquén capital, Plottier y Centenario: hasta las 14 horas

  • Rincón de los Sauces y Cutral Co: hasta las 13 horas

Por su parte, las grandes superficies deberán cerrar aún más temprano:

  • Cierre a las 12 horas

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén remarcaron la importancia de respetar los horarios establecidos y recomendaron a los vecinos realizar sus compras con anticipación para evitar inconvenientes de último momento en ambas celebraciones.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel