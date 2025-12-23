Guerra sin pausa: el papa León XIV llamó a una tregua por Navidad y lamentó la negativa de Rusia

León XIV reiteró su llamado a un cese del fuego global durante la celebración navideña y manifestó su tristeza ante la negativa de Moscú.

En la antesala de la Navidad , el papa León XIV volvió a alzar su voz a favor de la paz mundial y solicitó una tregua global de 24 horas para conmemorar el nacimiento de Jesús . Desde la residencia de Castel Gandolfo, el pontífice lamentó públicamente que Rusia no haya aceptado la iniciativa.

“ Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador ”, declaró el Papa.

El Papa aseguró que le causa “mucha tristeza” que el Kremlin se opusiera a esta sugerencia de tregua y pidió que se pueda detener la guerra en todo el mundo durante al menos 24 horas.

Qué dijo el Papa

En su diálogo con periodistas, el Papa afirmó: “De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad. Yo hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador un día de paz”.

PAPA LEÓN.jpg El único viaje internacional confirmado por el papa para 2025 es el recorrido por Turquía y Líbano.

Además, señaló: “Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”.

Sobre la situación en Gaza, recordó que hace unos días recibieron en la parroquia de la Santísima Trinidad, la única Iglesia Católica en la Franja, la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzabala, y contó que este martes pudo hablar con el párroco, el argentino Gabriel Romanelli.

“Están intentando organizar la Navidad aunque la situación es muy precaria. Ojalá siga el acuerdo para la paz”, afirmó.

Al final de su visita de tres días a la Franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa explicó la situación a medios del Vaticano: “Los problemas persisten. Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo, anhela reconstruir sus vidas”.

Guerra en la Franja Gaza

La guerra en la Franja de Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, ha dejado cifras de víctimas extremadamente altas, según los registros oficiales y fuentes médicas del enclave. Las autoridades sanitarias de Gaza informan que más de 70.000 personas han muerto desde el comienzo del conflicto, con un número de heridos que supera los 170.000. La mayoría de las víctimas reportadas son civiles, incluidas mujeres y niños, según estos datos acumulados hasta finales de 2025.

HAMAS.jpg A dos años del ataque de Hamas a Israel, persiste la guerra en Gaza.

La guerra continúa sin una salida inmediata a la vista y mantiene en vilo a la comunidad internacional. Mientras se suceden los enfrentamientos y las operaciones militares, la situación humanitaria sigue deteriorándose, con miles de civiles afectados por la falta de alimentos, agua, atención médica y refugio. Los llamados a un alto el fuego, se repiten desde distintos foros diplomáticos y religiosos, pero hasta el momento no se han traducido en una tregua sostenida.

En paralelo, el conflicto sigue teniendo impacto regional y global, con tensiones que se extienden más allá del enclave palestino y condicionan negociaciones políticas, comerciales y de seguridad. Organismos internacionales advierten que, sin un acuerdo que permita detener las hostilidades y garantizar ayuda humanitaria, el escenario podría agravarse aún más en los próximos meses.