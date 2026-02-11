Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite Argentina

La carta de invitación fue firmada por el presidente y se dio a conocer en las últimas horas. ¿Cuándo vendría?

El canciller Pablo Quirno le entregó una carta de invitación al Papa León XIV para que visite Argentina. Ocurrió durante su paso por la Santa Sede.

Se trata de una carta de invitación firmada por el presidente Javier Milei para que visite la Argentina este año , algo que estaría siendo analizado seriamente por la Santa Sede.

En el Poder Ejecutivo creen que existen altas probabilidades de que el viaje se concrete.

La invitación al Papa León XIV

La invitación fue dada a conocer por la misma Cancillería a través de un comunicado oficial emitido este miércoles por la mañana, en el marco de las actividades del ministro de Relaciones Exteriores en El Vaticano.

“La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento”, escribió el funcionario en su cuenta oficial.

“En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, agregó.

El mensaje y el comunicado de la Cancillería fueron retuiteados por Javier Milei minutos después de su publicación.

"Hay un 70% o más de probabilidades de que el Papa venga"

Según consigna Infobae, en los últimos meses hubo diferentes trascendidos que indicaban que León XIV tiene intenciones de realizar una gira por Latinoamérica que constaría de una parada por Perú y por dos países que Francisco no pudo visitar durante su papado: Argentina y Uruguay

Una altísima fuente del Gobierno marcó que “hay un 70% o más de probabilidades de que el Papa venga para fin de año”.

En el Poder Ejecutivo creen que es el momento ideal para que esa esperada visita se concrete, ya que no será un año de elecciones en ninguno de los tres países latinoamericanos. El período más probable para que se haga es en el último trimestre del año.

El Papa León XIV le había confirmado a Milei su visita a la Argentina

En junio del 2025, el presidente Javier Milei viajó al Vaticano y mantuvo un encuentro con el Papa, según había revelado el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, luego del primer encuentro oficial entre ambos en el Vaticano.

“El papa León XIV le confirmó al Presidente de la Nación durante el encuentro que mantuvieron hace unos instantes que visitará la Argentina”, escribió Adorni en redes sociales sin ofrecer más detalles sobre fechas ni itinerario.

milei papa leon.jpg

Según supo Noticias Argentinas, el Vaticano emitió un comunicado oficial en el que informó que durante la reunión se abordaron “temas de interés común, entre ellos las tendencias socioeconómicas, la lucha contra la pobreza y el compromiso en favor de la cohesión social”.

Se trató del primer contacto institucional entre el nuevo pontífice, de origen estadounidense y nacionalidad también peruana, y el mandatario argentino, luego de la elección de León XIV como sucesor de Jorge Bergoglio, fallecido en abril, y primer papa latinoamericano de la historia.