Choque entre un camión y un utilitario en Ruta 40: uno de los conductores quedó atrapado

Ocurrió cerca de este mediodía, próximo a Villa La Angostura. El vehículo de mayor porte, cuya acoplado impactó contra el utilitario, es de patente chilena.

Un fuerte choque se produjo este miércoles sobre la Ruta 40 protagonizado por un camión con acoplado y un utilitario a unos 30 kilómetros de Villa La Angostura en dirección a Bariloche. Como consecuencia del siniestro vial una persona resultó herida.

El comisario Marcos Oviedo de Villa La Angosura señaló que fueron convocados por a las 11.30 por un siniestro vial a la altura del kilómetro 2086 por un ocasional transeúnte que había pasado por Muelle de Piedra.

El comisario sostuvo a LM Neuquén que la mecánica del accidente se trata de estabalcer, pero "lo que que sí se pudo determinar es que se trató de una negligencia aparentemente del conductor del camión, lo que derivó en el en el vuelco de la del acoplado y posteriormente el impacto contra el vehículo de menor porte".

choque-ruta40

Con la gravedad que el conductor del rodado de menor porte había quedado atrapado en el habitáculo. Los bomberos debieron utilizar herramientas hidráulicas para poder rescatarlo y trasladarlo en ambulancia al Hospital Dr. Arraiz de esa localidad cordillerana.

Conductor atrapado

Al arribar los efectivos de la comisaría 28, personal de Salud y bomberos voluntarios se encontraron con un camión de patente chilena, que se encontraba con su acoplado volcado sobre la traza que orienta hacia Bariloche mientras que en la banquina contraria estaba un camión tipo utilitario con camilla.

choque-ruta40-2

"Una sola persona, la que estaba en el vehículo de menor porte, estaba presionada contra uno de los parantes. Entonces tenía presionadas sus piernas. Se hizo un presente personal de bomberos voluntarios Villa Langostura, que mediante una pinza hidráulica expandió el chasis del camión y ahí pudo retirar a la persona que se encontraba atrapada", relató Oviedo.

Agregó que el hombre tenía hematomas en el rostro y politraumatismos. Una doctora certificó el carácter de las lesiones y trasladó al conductor herido en forma inmediata al Hospital de Villa La Angosturay para una revisión más exhaustiva.

Demorado

El comisario explicó que "se hizo la inspección ocular del de de las cintas asfálticas y con los rastros o vestigios que había en el lugar para determinar la mecánica del siniestro. Se sacaron placas fotográficas,, se procedió al secuestro del vehículo y la detención del conductor del camión".

Indicó que se le realizaron las diligencia a rigor con traslado a la localidad, se le hizo la formulación de legajo, se le notificó de la ficha simple, y posteriormente recuperó su libertad. Oviedo añadió que se le re realizó el test de alcoholemia que resultó negativo.

El camionero chileno trasladaba alimento para peces proveniente de la ciudad trasandina de Los Ángeles. Pasó por Cardenal Samoré con destino a Bariloche donde haría el servicio de aduana para posteriormente llevar la mercadería a Alicurá. Unas 300 bolsas de 30 kilos cada una que iban en el acoplado volcaron, pero gran parte se pudo rescatar. La pérdida del viaje serían unas 40 o 50 bolsas aproximadamente.