Así fue el accidente en el que murió Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego "Call of Duty"

Vince Zampella , uno de los creadores del conocido videojuego "Call of Duty" , murió a los 55 años en un trágico accidente en una ruta de montaña al norte de Los Ángeles , en Estados Unidos . El momento del incidente quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

El desarrollador y ejecutivo conducía su Ferrari por la autopista Ángeles Crest cuando según el reporte de la Patrulla de Carreteras de California perdió el control del vehículo, salió de la carretera y chocó con una barrera de hormigón , quedando completamente envuelto en llamas .

Zampella murió al permanecer atrapado adentro del auto , mientras que su acompañante salió despedido y también perdió la vida en un hospital cercano al que había sido trasladado de urgencia, a causa de las heridas recibidas.

El video fue tomado por personas que se encontraban en el lugar y vieron como la Ferrari 296 GTS de 800 caballos de fuerza, se incendiaba rápidamente luego del impacto, producido poco después de salir de un túnel.

Quién era Vince Zampella, creador de Call of Duty

Además de ser reconocido como cocreador de la franquicia "Call of Duty", Zampella fue fundador de Respawn Entertainment, el estudio responsable de títulos como "Titanfall", "Apex Legends" y "Star Wars Jedi".

Comenzó como diseñador de juegos de disparos en 1990, cofundó Infinity Ward en 2002 y un año más tarde colaboró activamente en el lanzamiento de "Call of Duty".

Zampella Call of Duty 2 port Zampella fue uno de los creadores de la franquicia "Call of Duty", uno de los juegos más importantes de todos los tiempos.

El estudio fue adquirido más tarde por Activision, que en 2010 lo despidió junto a Jaston West, uno de sus socios.

Zampella, pese a ese contratiempo, se juntó nuevamente con West y creó Respawn, empresa que Electronic Arts compró en 2017.

Ya dentro de EA, reimpulsó la franquicia Battlefield, logrando que su sexta entrega, en 2025, lograra vender 7 millones de copias en apenas 3 días.

Así despidió la industria a Vince Zampella luego de su fatal accidente

En un comunicado oficial, Electronic Arts aseguró que la muerte de Zampelli significa “una pérdida inimaginable”. “Nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos a quienes ha marcado su trabajo", agregó el texto.

"La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y de gran alcance", destacó la compañía, al añadir que "su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno".

Por su parte, un comunicado de Respawn en la red social X, expresó que “Vince fue un titán y una leyenda de esta industria, un líder visionario”.

"Su impacto trascendió con creces cualquier juego o estudio. Recordaremos a Vince por su entrega diaria, su confianza en sus equipos, su impulso a ideas audaces y su fe en Respawn y Battlefield. Y lo más importante, defendió lo que creía correcto para quienes estaban detrás de esos estudios y para nuestros jugadores, porque era importante”, completó la compañia.

Por su lado, Lucasfilm Games, otra reconocida empresa de videojuegos, le dedicó un sentido mensaje de despedida en sus redes: "Estamos devastados por la pérdida de Vince Zampella, quien fue una figura clave en los videojuegos. Fue un honor colaborar con él y Respawn Entertainment en la serie Star Wars Jedi".

"Su creatividad, liderazgo y pasión por los videojuegos no solo ayudaron a dar forma a la industria, sino que también inspiraron a generaciones de narradores. Su legado seguirá vivo a través de los mundos que ayudó a construir y las personas a las que inspiró en su camino", destacaron.

En una entrevista concedida en 2016 al sitio web de especializado IGN, Zampella admitió: "Uno tiene el sueño de que el juego sea popular, pero no creo que nunca esté preparado para ese nivel de éxito".