La Legislatura de Neuquén sancionó 62 leyes en todo 2025

Casi la mitad las envió Rolando Figueroa. Desde la Cámara se destacó que la producción legislativa fue la más importante de los últimos años, aunque algo menor que en 2024.

La Legislatura de Neuquén aprobó un total de 422 proyectos durante el año 2025. Se trata de 62 leyes, 17 resoluciones, 24 comunicaciones y 319 declaraciones, aprobadas en el marco de las 34 sesiones que tuvieron lugar durante el LIV período legislativo: 28 de carácter ordinario, una preparatoria y 5 especiales.

El Poder Ejecutivo a cargo del gobernador Rolando Figueroa promovió 29 leyes, mientras que las diputadas y los diputados impulsaron 26 iniciativas. A su vez, tres normas corresponden a propuestas del Poder Judicial y una correspondiente al presupuesto del Poder legislativo, en tanto que tres leyes surgieron de proyectos presentados por particulares: uno por el gremio ATEN, otro por ANEL y otro por una profesional médica de la provincia.

La labor legislativa del 2025 se ubicó por encima de la media de la Cámara de los últimos cinco años, con un promedio de 53 leyes sancionadas entre los períodos 2020 y 2024.

Mientras que en 2025 la Cámara aprobó 62 leyes, en 2020 votó 52, en 2021 sancionó 44; en 2022 aprobó 49, en 2023 sancionó 46 normativas; y en 2024 fueron 74.

legislatura

La producción legislativa del 2025 abarcó un amplio abanico de políticas públicas como seguridad, economía, infraestructura, educación, salud y los derechos laborales.

En el eje de política y gobierno, se destacan normas orientadas a fortalecer la ética pública, como la ley de Ficha Limpia (ley 3498), que inhabilita para ocupar cargos públicos a personas con condenas firmes, y la implementación de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado, como herramienta de control y prevención (3531).

Justicia y seguridad

En materia de justicia y seguridad, la Legislatura avanzó con reformas estructurales: incorporó la figura de reiterancia delictiva como causal de prisión preventiva (3514), creó el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana (3515) como ámbito de planificación, sancionó una nueva ley orgánica de la Policía (3516), otorgó nuevas herramientas para el combate al narcomenudeo (3517), impulsó la regionalización del Poder Judicial (3544) en línea con el plan provincial y aprobó el nuevo Código Procesal Civil y Comercial (3551), que moderniza los procedimientos en ese fuero.

Los temas de economía, producción y trabajo concentraron iniciativas destinadas a promover el empleo y la inversión, como los programas Emplea Neuquén (3488) e Invierta Neuquén (3502), junto con la creación del Fondo Neuquino para la Vivienda (3505). También se sancionó la actualización del Código Fiscal (3541) y la reforma impositiva (3542), se autorizaron líneas de crédito para obras públicas (3536 y 3540), y se aprobaron los presupuestos 2026 de los tres poderes del Estado: Ejecutivo (3552), Legislativo (3553) y Judicial (3554).

legislatura.jpg La Legislatura de Neuquén, en tensión con jueces garantistas.

Rutas, ambiente y salud

En infraestructura, se destaca el respaldo el acuerdo para la construcción del by pass de Añelo (3537), obra clave para la conectividad vial en la zona de Vaca Muerta.

El área de educación y cultura incluyó establecer el 19 de abril como el Día Provincial de la Identidad Neuquina (3495), la creación del programa Ver para Aprender (3509), la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas (3520) y un plan de protección integral para los trabajadores de la educación (3522). En energía y medio ambiente, se avanzó con el Plan Provincial de Edificios Públicos Sostenibles (3528) y con la creación del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (3555), que ordena la prevención y el combate de incendios forestales y rurales.

Las políticas de salud, género y desarrollo humano también tuvieron un lugar central, con leyes vinculadas a la asistencia personal para personas con discapacidad (3513), la ecografía obstétrica obligatoria con evaluación fetal (3529), el derecho de admisión a espectáculos para personas deudoras alimentarias o con antecedentes de violencia familiar o de género (3530), la adhesión a la ley nacional de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis (3534), y la institucionalización de fechas de concientización como el Día Provincial de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer (3538) y la Semana Azul (3539), dedicada a visibilizar el trastorno del espectro autista.

Convenios colectivos

En el plano de los derechos laborales, la Cámara sancionó la modificación de nueve convenios colectivos de trabajo correspondientes a distintos organismos provinciales, entre ellos EPAS (3519), EPEN (3547), RTN (3523), EProteN (3524) Registro Civil (3546), Tribunal de Cuentas (3548), Instituto Provincial de la Vivienda (3549), Aeronáutica (3535) y la Subsecretaría de Trabajo (3543), con el objetivo de actualizar marcos laborales y adecuarlos a las nuevas realidades institucionales.

Además, el pleno prestó acuerdo legislativo a 14 nuevos funcionarios judiciales y a uno del Poder Ejecutivo. En el plano judicial, designó a cuatro jueces, cuatro fiscales y seis defensores, para cumplir funciones en Neuquén capital, San Martín de los Andes, Rincón de los Sauces, Chos Malal y Cutral Co.

A su vez, el año legislativo estuvo marcado por el proceso de reforma procesal civil y comercial, que derivó en la sanción de la ley 3551 que creó un nuevo Código Procesal Civil Adversarial de la Provincia del Neuquén (CPCA).