Las imágenes de una recién nacida usando el dispositivo desataron un intenso debate en redes sociales sobre el uso de la tecnología en la crianza.

Un video grabado en un hospital y difundido en redes sociales generó una ola de críticas luego de mostrar a una bebé recién nacida interactuando con un celular apenas minutos después de nacer.

En la escena, sus padres utilizan una aplicación con una ruleta digital para que la niña “elija” entre dos nombres , una situación que rápidamente despertó cuestionamientos sobre los límites del uso de la tecnología desde los primeros instantes de vida.

En el video se observa cómo el celular exhibe una ruleta virtual con dos nombres posibles, Min y Nami . De acuerdo con la dinámica propuesta por los adultos, la rueda gira hasta detenerse en Min, el nombre que finalmente eligen los padres para su hija.

El acto, lejos de quedar en la intimidad familiar, fue registrado en video y compartido en plataformas sociales, donde no tardó en multiplicarse el número de visualizaciones. El material expone el momento en que los progenitores, en un entorno hospitalario y con la bebé en sus brazos, utilizan la tecnología para tomar una decisión tradicionalmente reservada a la deliberación entre familiares o a un significado especial.

Polémica por un video de una bebé que 'elige' su nombre con un celular

La publicación desencadenó un inmediato y amplio repudio en redes sociales. La mayoría de los comentarios expresa asombro y desaprobación ante la actitud de los padres, cuestionando tanto el hecho de poner un celular en manos de una recién nacida como el sentido mismo de permitir que “ella misma elija” su nombre en una etapa en la que carece de conciencia o voluntad.

La viralización del video se vio impulsada, en buena medida, por la reacción crítica de los internautas. En pocas horas, el material sumó millones de reproducciones, situándose entre los temas más comentados y compartidos. La rápida difusión se explica por el impacto que la escena genera y por el debate que despertó en torno al uso de la tecnología en la crianza, así como a la exposición de los recién nacidos en contenidos virales.

Entre los comentarios que circularon en redes, algunos alcanzaron gran notoriedad por la contundencia de sus críticas. Un usuario cuestionó: “Ni siquiera 10 minutos de vida y ya le dan un celular, qué locura”, mientras que otro expresó su preocupación por el bienestar de la niña con el mensaje “Qué malos padres, pobre su hija”. Incluso hubo quienes especularon sobre el futuro de la familia, preguntando: “¿Si tiene un hermano van a hacer lo mismo?”. Estos ejemplos reflejan el tono predominante en la conversación digital, donde la sorpresa inicial se transformó rápidamente en rechazo y desaprobación.

La combinación de un hecho inusual, la exposición pública y la sensibilidad social respecto al uso de la tecnología en la infancia alimentaron la propagación del video y el volumen de respuestas negativas. Así, el episodio dejó en evidencia el poder de las redes para amplificar situaciones cotidianas y convertirlas en fenómenos de debate público, especialmente cuando se ponen en juego decisiones parentales y la infancia.