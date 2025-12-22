La víctima del intento de femicidio baleada en la cabeza "está luchando por su vida"

La mujer continúa en estado reservado en el hospital Castro Rendón. El arma secuestrada es una pistola tipo 9 mm.

La mujer de 35 años que fue baleada en la cabeza por su expareja en la localidad de Centenario continúa internada en estado crítico y “ luchando por su vida ”, según confirmó a LM Neuquén el comisario inspector Juan Barroso , jefe del Departamento de Seguridad Personal. El intento de femicidio tuvo lugar este domingo, cuando policías intentaban dialogar con el femicida.

El hecho se registró en el sector de Formosa y Agrimensor Arriaga, en la Toma Familias Unidas , luego de que la mujer activara el Botón de Alerta Personal (B.A.P.), conocido como Botón Antipánico . Minutos después de recibida la señal de auxilio, personal policial se dirigió al lugar y, durante la aproximación, se reportaron detonaciones de arma de fuego dentro del domicilio.

Al arribar los efectivos, se encontraron con una mujer baleada y un hombre sin signos vitales en el interior de la vivienda. Ante este escenario, la escena fue inmediatamente preservada para permitir el trabajo de Criminalística y de la fiscalía interviniente, mientras se solicitaba asistencia médica de urgencia para la víctima.

Qué se sabe del estado de salud de la víctima de intento de femicidio

La víctima permanece con pronóstico reservado luego de haber recibido un disparo de arma de fuego en la zona frontal del rostro, lesión de extrema gravedad que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde ingresó en código rojo.

De acuerdo a la información oficial, la mujer fue sometida a intervenciones médicas y sufrió complicaciones severas durante la atención, aunque hasta el momento se mantiene con vida. El estado de salud de la víctima sigue siendo extremadamente delicado y su evolución es monitoreada de manera permanente. Las próximas horas serán determinantes tanto desde el punto de vista médico como judicial, en un caso que volvió a encender las alarmas sobre la violencia de género y la efectividad de los mecanismos de protección.

El Hospital Provincial Neuquén informó el parte médico de la paciente femenina ingresada el día 21 de diciembre, derivada desde la ciudad de Centenario. "Presenta una herida de arma de fuego a nivel craneal y de cuello, con lesión encefálica severa. Su estado general es crítico y el pronóstico es reservado", indicó. Además, agregó que actualmente, se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica.

Por su parte, Barroso precisó que, en paralelo a la evolución clínica, la causa judicial tiene cuestiones periciales pendientes. Entre ellas, se espera la intervención del médico forense, quien deberá mantener contacto con el equipo médico tratante para determinar si el proyectil de plomo fue extraído o permanece alojado en el cuerpo de la víctima. Ese dato será clave para el avance de la investigación penal y para la reconstrucción técnica del ataque.

Antecedentes de violencia de género e intento de femicidio

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que la mujer era usuaria activa del sistema B.A.P., una herramienta destinada a personas en situación de riesgo por violencia de género. El dispositivo había sido entregado el pasado 12 de diciembre, pocos días antes del ataque, y su activación permitió una rápida respuesta policial, aunque no evitó el desenlace de violencia extrema.

El agresor fue identificado como Fernando Gabriel Gómez, quien, según la información oficial, se quitó la vida tras efectuar el disparo contra su ex pareja. Barroso confirmó que el arma utilizada fue una pistola 9 mm que fue secuestrada junto a otros elementos de interés para la causa. Su fallecimiento fue constatado en el lugar por personal de emergencias y posteriormente se dio intervención a Criminalística para las pericias correspondientes.

Las autoridades confirmaron además que, durante la misma jornada del domingo, la mujer había realizado una activación previa del Botón de Alerta Personal. Ese primer alerta ocurrió horas antes del ataque, cuando la víctima manifestó que su agresor se encontraba fuera del domicilio. En esa ocasión, un móvil policial se entrevistó con ella y constató que se encontraba en buen estado de salud.

Según se consignó en el parte oficial, la mujer indicó que el hombre se había retirado del lugar a bordo de un automóvil, sin aportar mayores datos sobre el vehículo ni el destino. En ese contexto, la usuaria manifestó que no realizaría el escrito correspondiente ni una denuncia formal, por lo que no se dispusieron medidas judiciales adicionales en ese momento.

Tras el ataque, en el lugar trabajaron peritos de Criminalística, efectivos policiales y autoridades judiciales, quienes continúan con las actuaciones de rigor. La fiscal del caso es la doctora Guadalupe Inaudi.