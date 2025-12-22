Siete empresas interesadas en la construcción del puente para conectar a Rincón de los Sauces

Después de décadas de reclamos, los habitantes de Rincón de los Sauces recibieron buenas noticias con respecto a la construcción del puente sobre el Arroyo Carranza, que suele desbordarse con las crecidas aluvionales para dejar aislada a toda la comunidad. Con siete empresas interesadas, avanza la licitación para desarrollar la obra que traerá la esperada conectividad a la localidad petrolera.

Desde el gobierno neuquino aseguraron que la situación que viven los riconenses demuestra la "la desigualdad territorial heredada que suele exponer el gobernador Rolando Figueroa". " Vehículos arrastrados por la corriente, conductores que deben ser rescatados del barro, largas filas y esperas que se tornan interminables en la tormenta configuran una postal habitual para los pobladores de Rincón de los Sauces, una de las localidades que más contribuye al crecimiento provincial, y que no tienen asegurado algo tan esencial como la conectividad vial.

"Esa es la historia que ha comenzado a revertirse, tras la decisión política de licitar este año la construcción del puente en el sector de la ruta provincial Nº 5 que se ve afectado cada vez que se produce la crecida del arroyo Carranza por las lluvias, poniendo en riesgo la transitabilidad y la seguridad de los neuquinos", afirmaron desde Provincia.

Se conoció que un total de siete empresas presentaron esta semana sus ofertas para ejecutar la obra. La propuesta que resulte seleccionada al cabo de este proceso de evaluación dispondrá de 690 días para concretar el proyecto, luego de que se firme el contrato y se cumplimente la documentación necesaria para dar inicio a los trabajos.

puente arroyo carranza2

Los detalles de la obra sobre el arroyo Carranza

La ruta provincial 5 permite la vinculación de Rincón de los Sauces con el resto del territorio neuquino. Es la vía utilizada tanto por la ciudadanía como por la industria hidrocarburífera que se desplaza entre las regiones de Vaca Muerta y la Confluencia. Cuando el tránsito sobre esta ruta se ve interrumpido, la alternativa para llegar a la capital provincial implica adosar cientos de kilómetros al viaje y genera, por ende, una gran complicación. Se multiplican las quejas y hay usuarios que optan por arriesgarse a cruzar, aunque el cauce esté elevado, exponiéndose a situaciones peligrosas que requirieron más de una vez la intervención de equipos de rescate.

Concretar esta obra contribuirá al equilibrio territorial, uno de los ejes de la actual gestión de gobierno, que busca hacer de Neuquén una provincia cada vez más justa para todos los pobladores sin distinción del lugar donde residan: como los habitantes de Los Guañacos que pudieron disponer este año por primera vez del servicio de gas natural en sus viviendas hasta los estudiantes de Los Catutos que estrenaron escuela y dejaron atrás las aulas tráiler.

arroyo carranza puente

A nivel gubernamental hacer este puente implica la articulación con el gobierno municipal que conduce Norma Sepúlveda para priorizar el proyecto; la gestión transparente de los recursos provinciales para garantizar el financiamiento necesario para ejecutar la obra y el fortalecimiento de empresas y organismos públicos -como Vialidad Neuquén y Recursos Hídricos- para contribuir a revertir el déficit de infraestructura heredado y cumplir, así, con el objetivo principal que fijó el gobernador Figueroa a su gabinete: trabajar para que todas las regiones que integran la provincia se transformen en territorios cada vez más justos y equilibrados.

El último aluvión en Rincón de los Sauces

Un auto particular y dos camionetas fueron arrastrados por la correntada del Arroyo Carranza, en Rincón de los Sauces, tras las copiosas lluvias registradas en la región. El hecho se registró pasadas las 21 de este domingo y generó la activación de los sistemas de emergencia de Rincón de los Sauces y Añelo. Defensa Civil, Bomberos, Policía y personal de Salud, trabajan en un contexto dramático.

inundación Carranza

Según medios locales, los vehículos intentaron cruzar el arroyo, en un tramo que habitualmente permanece seco, pero que se inundó por la intensa precipitación. Testigos afirman que la corriente llegó a superar los 70 centímetros de profundidad, y que los tres rodados fueron arrastrados entre 200 y 300 metros desde la orilla hacia el interior del cañadón. Dos de ellos, incluso, se habrían perdido de vista en la oscuridad de la noche.