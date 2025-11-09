Neuquén La Mañana Carranza Dramático: tres vehículos arrastrados por el agua en el Arroyo Carranza

Policía, Bomberos y Defensa Civil trabajaron, en un contexto extremo, en la búsqueda de las personas que viajaban en el interior de las camionetas.







Un auto particular y dos camionetas fueron arrastrados por la correntada del Arroyo Carranza, en cercanías de Añelo, tras las copiosas lluvias registradas en la región. El hecho se registró pasadas las 21 de este domingo y generó la activación de los sistemas de emergencia de Rincón de los Sauces y Añelo. Defensa Civil, Bomberos, Policía y personal de Salud, trabajan en un contexto dramático.

Según medios locales, los vehículos intentaron cruzar el arroyo, en un tramo que habitualmente permanece seco, pero que se inundó por la intensa precipitación. Testigos afirman que la corriente llegó a superar los 70 centímetros de profundidad, y que los tres rodados fueron arrastrados entre 200 y 300 metros desde la orilla hacia el interior del cañadón. Dos de ellos, incluso, se habrían perdido de vista en la oscuridad de la noche.

Minutos después del incidente, se constató que los ocupantes del vehículo particular pudieron salir a tiempo y se encuentran sanos y salvos. En tanto, la búsqueda de los ocupantes de las dos camionetas se extendió hasta casi la medianoche, cuando todos fueron ubicados sin lesiones de consideración y quedó descartada la posibilidad de personas desaparecidas.