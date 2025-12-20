Figueroa reafirmó la presencia del Estado para el desarrollo de Rincón de los Sauces

En el acto por el 54° aniversario, el gobernador dijo que la localidad sufría “abandono y falta de planificación”. Destacó obras de pavimentación ejecutadas por la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa y la intendenta Norma Sepúlveda encabezaron este sábado el acto por el aniversario 54º de Rincón de los Sauces. En su discurso, el mandatario realizó un fuerte diagnóstico sobre la situación que encontró al asumir la gestión provincial, al señalar un escenario de “ abandono, falta de planificación y ausencia de proyectos ejecutivos en obras clave ” para esta localidad.

“Sabíamos de los problemas, pero cuando asumimos empezamos a mirar los papeles y no había programas, proyectos ejecutivos ni financiamiento ”, afirmó, y detalló que “la ruta 5 estaba destruida , los puentes del arroyo Carranza no tenían proyecto ejecutivo y la ruta 6 tenía tramos sin ejecutar”. También advirtió que las falencias alcanzaban a servicios básicos y educación, al remarcar que “faltaban proyectos ejecutivos para el agua, el gas, la luz y también para las escuelas”.

Explicó que, frente a ese escenario, se dio “un debate profundo” sobre el rol del Estado y descartó un esquema basado exclusivamente en la iniciativa privada. “Analizamos un modelo donde no exista el Estado y lo hagan los privados, pero no encontramos respuestas ”, señaló y subrayó que la Provincia optó por “el modelo que históricamente tuvo Neuquén : crecimiento con presencia del Estado provincial ”.

Diagnóstico y resultados

Figueroa contrastó aquel diagnóstico inicial con los resultados alcanzados en dos años de gestión, especialmente en materia de infraestructura vial. “Dos años después, pudimos culminar todo el pavimento de la ruta cinco”, aseguró, y destacó que “terminamos los proyectos ejecutivos del puente sobre el arroyo Carranza, con siete oferentes presentados”. Sobre esa obra, remarcó que “llevará dos años, pero va a evitar que Rincón quede aislado cada vez que llueve”.

Además, mencionón que se comenzó con “la repavimentación de los 54 kilómetros de Octavio Pico y estamos terminando el proyecto para pavimentar 24 kilómetros de la ruta 6”, consolidando un corredor estratégico para la región.

El gobernador destacó decisiones recientes del Gobierno nacional orientadas a fortalecer la actividad hidrocarburífera y la competitividad de la provincia. “Quiero agradecer algunas acciones que se han tomado importantes desde Nación para que nos vaya bien”, expresó, al subrayar la implementación del RIGI para la actividad del upstream, que “va a generar mayor actividad” al reducir costos para las empresas y aliviar la carga impositiva.

En ese sentido, advirtió que es necesario acelerar las inversiones porque “si no nos apuramos, lo que está bajo el subsuelo lo vamos a terminar perdiendo”, en un contexto global donde el gas y el petróleo tendrán una ventana de demanda limitada.

Competitividad

En esa línea, Figueroa sostuvo que la mayor competitividad permitirá atraer inversiones, generar empleo y aumentar los ingresos provinciales y valoró el rol del ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar que “el Estado nacional resigna recaudación de impuestos” para sostener la actividad. Asimismo, remarcó que “ser más competitivo no tiene que arrancar del lado del empleado, tiene que arrancar también del lado de los Estados”, y vinculó ese desafío con la necesidad de seguir invirtiendo en educación y formación universitaria para preparar a los jóvenes frente a las demandas del sector.

En materia educativa, el gobernador subrayó que el crecimiento de la ciudad exige planificación y formación. “No nos quedamos en el relato”, afirmó, al enumerar las obras en marcha: una nueva EPET de 5.000 metros cuadrados, ampliaciones en la EPET 16, el CPN 89 y las escuelas primarias, con inversiones millonarias.

“La educación es la única forma de preparar a nuestros jóvenes para los trabajos que estamos generando”, sostuvo, y agregó que estas obras permitirán que Rincón “genere nuevos líderes y personas más capacitadas”.

Figueroa también ratificó el compromiso con la educación universitaria y confirmó gestiones para el asentamiento de la Universidad Nacional del Comahue en la ciudad. “No vamos a permitir una sociedad del ‘sálvese quien pueda’”, afirmó, al defender el acceso de los hijos de los trabajadores a la universidad. Aseguró que la Provincia seguirá acompañando a la UNCo y expresó su compromiso de “ayudar a que Rincón tenga un asentamiento universitario para que nuestros chicos puedan estudiar sin irse de la ciudad”.

Salud

En el área de salud, el mandatario destacó la finalización y puesta en marcha del hospital de Rincón de los Sauces, una obra clave ante la falta de inversión privada en el sector. “No vino ningún empresario de la salud a instalar una clínica, con lo cual tuvimos que hacer lo que correspondía: invertir y terminar un hospital muy importante”, remarcó, señalando que se trata de una decisión estratégica que implicó un gran esfuerzo de todos los neuquinos.

Celebramos junto a su comunidad un nuevo aniversario de una ciudad construida por neuquinos por nacimiento y por adopción. Gente que vino a buscar oportunidades y eligió hacer de Rincón su lugar en el mundo.



Cuando asumimos no había… pic.twitter.com/LLt8dLR990 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 20, 2025

Por su parte, la intendenta Norma Sepúlveda destacó que la ciudad es “una de las que más crecimiento poblacional tiene en el país” y señaló que cada aniversario es una oportunidad para “mirar hacia atrás, reflexionar sobre lo que hemos logrado y mirar hacia adelante para seguir proyectando lo que queremos ser como comunidad”. En este sentido, reafirmó la apuesta por la educación como eje del desarrollo y sostuvo que el objetivo de la gestión es consolidar “una ciudad ordenada, con planificación y presencia del Estado”, que brinde oportunidades a los jóvenes y mejore la calidad de vida de quienes habitan y llegan a Rincón de los Sauces.

La jefa comunal puso en valor el trabajo de los empleados municipales y del equipo de gobierno, al remarcar que “cada logro conseguido es gracias al esfuerzo y al compromiso de los compañeros municipales, de nuestro equipo y de cada vecino y vecina”.

En la oportunidad, la Provincia y el municipio firmaron sendos convenios con las empresas Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol, que aportarán financiamiento de obras, equipamiento y materiales especializados a finde de realizar los trabajos que ayuden a garantizar el acceso al agua potable de calidad para la los vecinos de la localidad.

También se formó otro convenio con YPF, por el cual la empresa cederá tierras destinadas a fortalecer la infraestructura educativa de la localidad. En un terreno de 2.774 metros cuadrados, la Provincia construirá un Salón de Usos Múltiples (SUM) para la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 16, espacio que permitirá el desarrollo de actividades educativas, culturales, sociales y deportivas.

Estuvieron presentes los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, y de Salud, Martín Regueiro; el secretario del Interior de la Provincia Gustavo Coatz; el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci; diputados y diputadas provinciales; autoridades del municipio local y concejales de la localidad.

Qué dijo Marcelo Rucci

En el marco del aniversario de Rincón de los Sauces, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, destacó “el esfuerzo colectivo que desde hace años impulsa el crecimiento de la localidad” y llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre dirigentes, gobierno y comunidad.

Rucci valoró el acompañamiento del gobierno provincial y el trabajo que se viene realizando a nivel local, y remarcó que aún queda mucho por hacer para mejorar la calidad de vida de los vecinos. En ese sentido, sostuvo que es necesario dejar de lado los personalismos y la crítica sin propuestas para enfocarse en la construcción y el desarrollo del pueblo.

Finalmente, reafirmó el compromiso del sindicato con la comunidad de Rincón de los Sauces y puso a disposición el acompañamiento de la organización sindical: “Desde nuestro lugar vamos a aportar todo lo que esté a nuestro alcance. Al pueblo de Rincón, cuenten con nosotros”.