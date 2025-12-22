Figueroa confirmó cuál será el aumento de sueldos para la Policía de Neuquén

A través de un decreto provincial, se estableció el mecanismo de ajuste salarial para los agentes de la fuerza. Era el último sector del Estado que no había definido la pauta salarial.

El gobernador Rolando Figueroa presidió la actividad oficial donde se hizo entrega de equipamiento esencial para el trabajo diario de la Policía.

El gobernador Rolando Figueroa confirmó este lunes que la Policía del Neuquén recibirá un incremento salarial a través del mismo mecanismo de actualización de los sueldos que tendrán otros trabajadores públicos, con una vigencia de seis meses. De esta manera, se conocieron las condiciones para la fuerza, que era el único sector del Estado provincial que todavía no tenía previsibilidad salarial para el 2026.

A través de un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X, Figueroa confirmó que los miembros de la Policía del Neuquén tendrán una actualización de sus salarios para 2026 . Como la fuerza no tiene un gremio propio, su condición quedó afuera de las mesas paritarias que el Poder Ejecutivo provincial sostuvo en los últimos meses con las organizaciones sindicales que representan a otros trabajadores estatales, como ATE, UPCN, Viales o ATEN.

"Definimos la pauta salarial para el primer semestre de 2026 de la Policía del Neuquén, con criterios claros y reglas iguales a las del resto de los trabajadores del Estado", publicó el mandatario provincial, en una lógica que ya sostuvo en los años previos de su gestión como gobernador. Es decir, imitó el acuerdo negociado con otros gremios estatales a través de un decreto que ajusta los haberes de la Policía.

POLICIA rolo figueroa.webp

"Con decisiones responsables y un Estado eficiente, brindamos previsibilidad, cuidamos el poder adquisitivo y reconocemos a quienes todos los días trabajan por la seguridad de las y los neuquinos", continuó Figueroa en su mensaje, que tituló "Previsibilidad y reconocimiento a nuestra Policía".

La pauta salarial establece incrementos trimestrales por IPC ponderado, una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, que se cobrará en la segunda quincena de enero, al igual que los trabajadores estatales y contempla también el pago por ropa de trabajo y la actualización de las asignaciones familiares.

Cómo se ajustan los salarios de la Policía

Tal como ocurrió en los años previos, el decreto firmado por el gobernador Figueroa instaura un mecanismo de ajustes salariales automáticos basados en el promedio del IPC provincial y el IPC que mide el INDEC, tal como acordaron otros gremios de estatales.

Desde el gobierno neuquino aclararon que el incremento será una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyas actualizaciones se aplicarán en abril y julio de 2026.

Embed PREVISIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO A NUESTRA POLICÍA



Definimos la pauta salarial para el primer semestre de 2026 de la Policía del Neuquén, con criterios claros y reglas iguales a las del resto de los trabajadores del Estado.



Con decisiones responsables y un Estado eficiente,… pic.twitter.com/eRUvD6Z0PL — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 22, 2025

"Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril", indicaron.

Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional

"Además, incluye el pago de dos sumas de carácter extraordinario, no remunerativas y no bonificables. Una de ellas, a cobrar durante la segunda quincena de enero, consiste en 350.000 pesos y la otra, por ropa de trabajo, se pagará en abril de 2026. Asimismo, el decreto contempla la actualización semestral de los importes correspondientes a las asignaciones familiares",, agregaron desde el gobierno.

Semestral o anual: el conflicto por los salarios

Sin embargo, el eje que causó más conflicto en las paritarias de este año fue el plazo por el que se iba a sostener el sistema de ajustes por inflación. El Poder Ejecutivo ofreció sostener la pauta por el primer semestre de 2026, en un contexto de fuerte presión desde el gobierno nacional, que solicitaba no ofrecer incrementos por encima del 10% anual para los empleados públicos.

Si bien ATE, UPCN y Viales aceptaron el acuerdo de continuidad semestral, ATEN rechazó la propuesta y, tras una serie de reuniones y la amenaza de un paro que afectaría el inicio dl ciclo lectivo 2026, finalmente cerraron un acuerdo para sostener los ajustes automáticos durante todo el año. Así, la duda se basaba en el plazo del convenio que el gobernador iba a imponer a la Policía por decreto.

equipamiento Policía Gentileza Policía del Neuquén

En una entrevista con LU5, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, había dado detalles de cómo se planea actualizar los salarios de los trabajadores que garantizan la seguridad de los ciudadanos neuquinos.

"Interpreto que va a ser siguiendo el mismo criterio que hemos utilizado con el resto de los trabajadores, podría ser un acuerdo similar al que se ha concretado con los otros gremios", dijo Tobares y añadió que, por el momento, no se sabía si el acuerdo con la Policía será por un período semestral o durante todo el año. Según consideró, hasta ahora el único gremio que logró un acuerdo de actualización automática en base al IPC y durante todo el año es el gremio docente. "Por todo el año me parece que es exclusivo de ATEN hasta acá", dijo sobre los convenios firmados por los distintos gremios.

Todas las negociaciones cerradas

El decreto finalmente fue firmado este lunes por Figueroa. El acuerdo, que también lleva la rúbrica de los ministros de Seguridad, Matías Nicolini, y Economía Producción e Industria, Guillermo Koenig, establece una pauta similar a la que se acordó con los gremios ATE y UPCN.

Desde el gobierno neuquino recordaron que, antes de finalizar el año, el Ejecutivo provincial acordó con la totalidad de los sindicatos que representan a los trabajadores del estado la pauta salarial 2026, dando así previsibilidad a las cuentas públicas y también a los empleados de la administración.