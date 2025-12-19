El gobierno anunció el cierre de la pauta salarial con todos los estatales: ¿Qué pasa con la Policía?

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, dio detalles del mecanismo que se utilizará para ajustar los sueldos del personal policial. Los detalles.

Tras la decisión del gremio docente ATEN de aceptar la última propuesta salarial del gobierno de Neuquén, desde el Poder Ejecutivo provincial anunciaron que ya quedó cerrada la pauta salarial 2026 para los trabajadores públicos . Sin embargo, todavía no se conoce cuál será el impacto en los incrementos salariales para la Policía del Neuquén. Los trabajadores de la fuerza no tienen un gremio propio, pero esperan resoluciones del gobierno neuquino para tener una actualización de sus sueldos.

A través de un comunicado oficial, desde la administración provincial informaron este jueves que "el gobierno de la provincia firmó el acuerdo salarial con la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y culminó así exitosamente las negociaciones por la pauta salarial 2026 con todos los gremios estatales".

El ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares destacó que "este último paso representa un hito significativo para la gestión provincial, ya que no solo garantiza derechos a los ciudadanos neuquinos, sino que también establece un marco más ordenado y previsible hacia el año entrante".

SFP Acto entrega de equipamiento a bomberos policia gobernador (10) Sebastián Fariña Petersen

Si bien otros gremios de trabajadores, como ATE, UPCN o Viales, también accedieron a un acuerdo salarial para el próximo año, la situación de la Policía es diferente, porque no cuentan con representación gremial.

En una entrevista con LU5, Tobares dio detalles de cómo se planea actualizar los salarios de los trabajadores que garantizan la seguridad de los ciudadanos neuquinos.

Cómo se ajustan los sueldos de la Policía

"En el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con el Ministerio de Economía, se está trabajando para que a la brevedad el gobernador también anuncie cuál es el criterio de actualización del salario del sector, o sea, de los policías concretamente", expresó.

rolando figueroa acto brindis policia

Durante la entrevista radial aclaró que, si bien aún no hay datos concretos de los términos del acuerdo, se espera que imite a los convenios obtenidos con otras organizaciones sindicales.

"Interpreto que va a ser siguiendo el mismo criterio que hemos utilizado con el resto de los trabajadores, podría ser un acuerdo similar al que se ha concretado con los otros gremios", dijo Tobares y añadió que, por el momento, no se sabe si el acuerdo con la Policía será por un período semestral o durante todo el año.

Según consideró, hasta ahora el único gremio que logró un acuerdo de actualización automática en base al IPC y durante todo el año es el gremio docente. "Por todo el año me parece que es exclusivo de ATEN hasta acá", dijo sobre los convenios firmados por los distintos gremios.

Patrullero-policía-de-Neuquén-SFP.jpg Sebastián Fariña Petersen

La pauta salarial de este año para la Policía del Neuquén se definió en noviembre de 2024 a través de un decreto del gobernador Rolando Figueroa. En esa oportunidad, la actualización de los salarios también quedó atado al IPC, y tanto los mecanismos de subas trimestrales como los bonos adicionales, imitaron a los acuerdos que ya se habían firmado con otros gremios de trabajadores de la administración pública.

De esta manera, se espera replicar la misma pauta para este año, con un decreto que actualice los salarios de la Policía en base a los mismos acuerdos que ya tienen otros empleados del Estado que sí tienen representación gremial.