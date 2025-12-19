¿Por qué me aparece error 502 Bad Gateway?: la razón detrás de la caída de internet

La infraestructura de internet volvió a exhibir su fragilidad este viernes tras un nuevo colapso masivo de Cloudflare. El fallo generó errores en servicios clave.

Este viernes 19 de diciembre, una nueva caída global de Cloudflare volvió a poner en jaque la estabilidad de la red. El gigante de infraestructura web, responsable de gran parte del tráfico digital, experimentó fallas que dejaron inaccesibles a cientos de plataformas populares.

La interrupción del servicio comenzó a reportarse en las primeras horas de la mañana, cuando usuarios de todo el mundo se encontraron con el temido error 502 Bad Gateway .

conectividad internet

La fragilidad de internet en evidencia

Entre las plataformas más afectadas por este incidente se encuentran LinkedIn, Zoom y ChatGPT, servicios que hoy son fundamentales para la actividad laboral y educativa. Asimismo, el sector del gaming sufrió el impacto con caídas en Fortnite y League of Legends.

Este colapso no es un hecho aislado, ya que se suma a los incidentes registrados el pasado 18 de noviembre y el 5 de diciembre. La repetición de estas fallas técnicas subraya la dependencia global de un número reducido de proveedores de infraestructura crítica.

Desde la compañía con sede en San Francisco, aclararon que el problema no estuvo vinculado a un ciberataque externo. Por el contrario, la inestabilidad se originó en un cambio interno de configuración diseñado para reforzar la seguridad del sistema.

cloudfare caida 191225

Qué es Cloudflare

Cloudflare es una de las empresas principales sobre las que se asienta Internet proporcionando servicios como CDN (que distribuye el contenido por servidores en todo el mundo para que las webs carguen más rápido desde cualquier lugar), DNS (traduce los nombres de los dominios en direcciones IP que entienden los ordenadores) y protección contra ataques, entre otros.

Su función se ha vuelto tan vital que, tal como indica la propia compañía al gestionar un promedio de más de 78 millones de solicitudes HTTP por segundo, "cuando Cloudflare tiene problemas, Internet tiene problemas".

El fallo en su sistema de DNS (Domain Name System), uno de los más rápidos y seguros del mundo, o en su CDN, se traduce inmediatamente en errores de acceso y carga lenta para una incalculable cantidad de servicios que dependen de su protección y optimización.