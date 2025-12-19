Ante la falta de recolección en Loncopué, el intendente y funcionarios salieron a juntar la basura

La medida se dio en medio del paro municipal que ya alcanza al 85% de los trabajadores y afecta servicios esenciales como residuos, agua, cloacas y cementerio.

La falta de recolección de residuos durante varios días en Loncopué , a raíz del paro de trabajadores municipales , derivó en una situación excepcional, el intendente Daniel Soto , acompañado por funcionarios del Ejecutivo local, salió a recorrer distintos sectores de la localidad para levantar la basura acumulada en la vía pública. La decisión se tomó ante la afectación de un servicio considerado esencial y el riesgo sanitario que generaba la acumulación de residuos.

El conflicto se había iniciado el viernes pasado, cuando trabajadores municipales nucleados en ATE Loncopué comenzaron una medida de fuerza en reclamo de que el acta salarial que aplicara el municipio fuera idéntica a la firmada a nivel provincial. El paro alcanzó con el correr de los días a cerca del 85% del personal , impactando en todos los servicios municipales.

Entre las áreas más afectadas se encontraba la recolección de residuos , un servicio que en Loncopué se realiza mediante dos grupos de 15 trabajadores , que dividen la ciudad en dos sectores. Según explicó el intendente, esta modalidad hizo que algunos barrios quedaran sin recolección desde el último miércoles , lo que generó malestar entre los vecinos y un escenario complejo en plena antesala de las fiestas de fin de año.

ATE Loncopué

En diálogo con LM Neuquén, Daniel Soto confirmó que el conflicto salarial quedó resuelto este miércoles por la mañana, tras una asistencia financiera del Gobierno provincial. “Ayer a la mañana se resolvió el conflicto que teníamos con ATE”, afirmó el jefe comunal, al tiempo que explicó que la ayuda permitió cubrir los fondos que el municipio no tenía disponibles para afrontar el reclamo.

No obstante, el intendente aclaró que la solución tuvo un costo para las arcas locales. “El conflicto se destrabó porque el Gobierno provincial asistió con los fondos que faltaban, pero esto generó un nuevo endeudamiento para la localidad, ya que se trata de un préstamo que debe devolverse”, señaló. Según indicó, el reclamo central era un bono extraordinario que debía afrontarse con fondos propios del municipio, algo que en este momento no era posible.

Soto detalló además que la Municipalidad de Loncopué cuenta actualmente con alrededor de 630 empleados, a los que se suman casi un centenar de planes, lo que implica una estructura laboral amplia para una localidad de la región y una fuerte presión sobre el presupuesto municipal.

ATE Loncopué (1)

Por qué salió el intendente a recolectar los residuos

En ese contexto, el intendente justificó la decisión de salir a recolectar residuos junto a funcionarios. “Ayer (miércoles) salimos a levantar la basura del pueblo por todo lo anteriormente planteado. Es un servicio esencial y no se puede dejar a los vecinos con la basura de una semana”, expresó. La acumulación de residuos, explicó, se agravó por una problemática adicional que atraviesa la localidad en esta época del año.

Según advirtió Soto, en los días previos a las fiestas se intensifica la faena clandestina de chivitos, cuyos desechos suelen ser arrojados en los contenedores domiciliarios. “Esos elementos orgánicos en descomposición atraen perros, insectos y plagas como las ratas”, señaló, al remarcar que la situación representaba un riesgo sanitario concreto para la población.

El jefe comunal reconoció que la salida de funcionarios a realizar tareas de recolección fue cuestionada por algunos trabajadores que se encontraban de paro. “Los empleados que estaban llevando a cabo la medida de fuerza lo vieron como una falta de respeto, pero en realidad fue una cuestión de responsabilidad ética”, afirmó Soto. En ese sentido, sostuvo que “cuando los vecinos eligen a sus autoridades es para que se les garanticen los servicios esenciales y puedan vivir en una localidad acorde”.

Intendente salió a recolectar residuos (1)

Finalmente, el intendente remarcó que todas las tareas se realizaron respetando las normas de seguridad. “Todos los funcionarios que participaron en la recolección lo hicieron con todas las medidas de seguridad. Ser un servicio esencial implica un nivel de responsabilidad: no los podemos dejar con los residuos de una semana y menos con residuos en descomposición”, concluyó.