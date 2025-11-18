Mundo La Mañana chatgpt Numerosas webs, ChatGPT y la red social X sufren una caída mundial: el motivo

Usuarios de todo el mundo registran fallas para acceder a diferentes plataformas digitales. Qué sucede.







Este martes por la mañana se registra la caída de múltiples servicios digitales, que sufrieron interrupciones a nivel mundial por fallos en la red de Cloudflare, el gigante de infraestructura en la nube que da soporte de seguridad y rendimiento a miles de sitios en todo el mundo.

Ante los numerosos reportes de las fallas por parte de usuarios de todo el mundo, la empresa indicó que está investigando una anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios, asegurando que “los consumidores se pueden encontrar con errores” en sitios web.

Entre las aplicaciones afectadas se encuentra la famosa red social X, propiedad de Elon Musk, otras aplicaciones como Letterboxd, la propia Downdetector (cuya función es detectar caídas de servicios) y varios servicios internos de Cloudflare; además de ChatGPT y el mundo de los videojuegos .