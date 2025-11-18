Numerosas webs, ChatGPT y la red social X sufren una caída mundial: el motivo

Usuarios de todo el mundo registran fallas para acceder a diferentes plataformas digitales. Qué sucede.
Este martes por la mañana se registra la caída de múltiples servicios digitales, que sufrieron interrupciones a nivel mundial por fallos en la red de Cloudflare, el gigante de infraestructura en la nube que da soporte de seguridad y rendimiento a miles de sitios en todo el mundo.
Ante los numerosos reportes de las fallas por parte de usuarios de todo el mundo, la empresa indicó que está investigando una anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios, asegurando que “los consumidores se pueden encontrar con errores” en sitios web.
Entre las aplicaciones afectadas se encuentra la famosa red social X, propiedad de Elon Musk, otras aplicaciones como Letterboxd, la propia Downdetector (cuya función es detectar caídas de servicios) y varios servicios internos de Cloudflare; además de ChatGPT y el mundo de los videojuegos .
Noticia en desarrollo.
Te puede interesar...
Leé más
La Casa de la Moneda Británica lanzó una moneda coleccionable en homenaje a Freddie Mercury
Nicolás Maduro sorprendió cantando una canción de John Lennon: "¡Que viva la paz!"
La extraña muerte de un misionero que fue a predicar a una isla donde nadie puede entrar
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario