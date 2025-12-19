Impactante: Baba Vanga predice que habrá un contacto con extraterrestres en 2026

A pocos días del comienzo del 2026 , se viralizaron las predicciones para el próximo año de la vidente búlgara Vangeliya Pandeva Gushterova, más conocida como Baba Vanga . Antes de su muerte, hace casi 30 años, realizó decenas de profecías para las siguientes décadas, desde conflictos bélicos, nuevas enfermedades, diversas catástrofes naturales y hasta extraterrestres .

Siempre según la vidente, en los próximos meses sucedería uno de los eventos más importantes para la humanidad . “Las predicciones de Baba Vanga sugieren que 2026 podría traer el primer contacto con alienígenas . Predijo que una nave espacial masiva se acercaría a la Tierra , lo que facilitaría la comunicación con una civilización avanzada”, sostuvo el sitio Space and Technology.

La profecía se hizo viral rápidamente en redes sociales y algunos usuarios la vincularon con la llegada del cometa interestelar 3I/ATLAS , señalado por muchos como una nave extraterrestre . Este objeto, que viene desde fuera de nuestro sistema solar, se mueve a unos 246.000 kilómetros por hora según la NASA y lo más cercano que estará de nuestro planeta es a 270 millones de kilómetros, lo que equivale a 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

extraterrestres portada.jpg Según la vidente, en 2026 ocurriría el primer contacto con vida extraterrestre inteligente.

Además de los extraterrestres, las inquietantes predicciones de Baba Vanga para 2026

En sus profecías para el próximo año, la vidente advierte sobre una serie de catástrofes naturales sin precedentes a escala planetaria. Se esperan terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos que afectarían entre el 7 y 8% de la superficie terrestre. Estos fenómenos tendrían consecuencias devastadoras para millones de personas, ya que comprometerían a ecosistemas enteros y la estabilidad de las naciones, lo que generaría una crisis global.

Otro de los pronósticos de la profeta para 2026 apunta al inicio de un gran conflicto bélico, interpretado por muchos como el estallido de la Tercera Guerra Mundial. El año pasado, sus predicciones se centraron en los conflictos entre Oriente y Occidente. Pero ahora sugiere una escalada crítica en las tensiones entre las principales potencias mundiales. Esto se da en medio de los cruces entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania y el avance de Israel sobre la Franja de Gaza.

Por último, una de las visiones más inquietantes está relacionada al avance de la inteligencia artificial y la posibilidad de que esta herramienta se vuelva en contra de la humanidad. Según la vidente, la IA empezará a dominar sectores clave, lo que tendrá un impacto aún mayor en el mercado laboral y planteará nuevas cuestiones éticas. Desde la comunidad científica, personalidades como Elon Musk ya advirtieron sobre los peligros del desarrollo desregulado de la IA.

IA trabajo.jpg Baba Vanga advirtió sobre el avance de la inteligencia artificial sobre sectores clave.

Quién fue Baba Vanga, la "Nostradamus de los Balcanes"

Vangeliya Pandeva Gushterova, como era su verdadero nombre, nació en 1911 en lo que hoy es Bulgaria y murió en 1996. En su adolescencia quedó completamente ciega en un accidente durante un tornado. Según ella, este fenómeno despertó sus dones espirituales que le permitieron comunicarse con entidades invisibles que le predecían el futuro, lo que le valió el apodo de la "Nostradamus de los Balcanes".

Con el correr de las décadas, su nombre trascendió las fronteras y se transformó en una especie de consejera espiritual a la que miles de personas acudían en busca de respuestas. Entre las predicciones que se les adjudican y que finalmente se cumplieron están los atentados del 11 de septiembre, la disolución de la Unión Soviética y varios desastres naturales.

La veracidad de sus profecías está constantemente en duda, ya que no existen escritos ni compilaciones oficiales. Sus pronósticos surgen de relatos boca a boca, interpretaciones y listas que comenzaron a circular luego de su muerte. Entre los cuestionamientos, se suele decir que sus vaticinios son ambiguos y se pueden adaptar a diferentes situaciones.