Maratón de asambleas de ATEN por dos días para analizar la propuesta del gobierno

El gremio docente debate entre martes y miércoles la anualización del IPC ofrecida por Provincia. Las seccionales votan aceptación o rechazo y hay incertidumbre.

Luego de conocerse la propuesta del Gobierno provincial de anualizar el IPC para el sector docente, ATEN inició una maratón de asambleas que se extenderá entre este martes 16 y miércoles 16, con encuentros en todas las seccionales de la provincia. El objetivo de las asambleas resolver si se acepta o no la iniciativa oficial, que asoma como "la última propuesta".

La conducción provincial del gremio ya había anticipado una evaluación positiva para llevarla a las asambleas, pero no por ello sostuvo que pueda ser aprobada. Fany Mansilla , secretaria general de ATEN, sostuvo en diálogo con Línea Abierta de LU5 que se trata de “una propuesta superadora e interesante para analizar”, aunque remarcó que la definición final corresponde a las bases, que son las 22 seccionales que tiene el gremio docente en Neuquén.

Este martes comenzaron las asambleas en algunas seccionales del interior, mientras que el miércoles se concentrará una agenda cargada en la zona de la Confluencia. En principio, durante esta jornada comenzaron a definirse las posiciones en Chos Malal y Junín de los Andes , como en algunas de las seccionales que eligieron este día, según pudo saber LM Neuquén .

ATEN Centenario

En tanto que Plottier realizará su asamblea a las 14.30 de este miércoles, donde ya se anticipó una postura crítica y la intención de poner a votación todo el pliego de peticiones de la Multicolor, el espacio que está en franca oposición con el oficialismo de la agrupación Trabajadores por la Educación Popular (TEP). "Tenemos que dar una respuesta a la propuesta del gobierno en la que no contempla ningún punto de nuestro pliego votado en las asambleas", dijeron desde esa seccional.

Más tarde, a las 16.30, será el turno de ATEN Capital, la asamblea más multitudinaria de la provincia, donde puede torcer hacia un lado un otro de la balanza, cualquier propuesta que se haga desde el gobierno. La asamblea arrancará en la EPET 8. En tanto que a las 17 se llevará a cabo la asamblea en Centenario. Cada seccional elevará su mandato para definir el rumbo del conflicto.

Con el calendario en marcha, las próximas horas serán decisivas para saber si el gremio docente avala la propuesta oficial o si el conflicto continúa en busca de mejoras.

IPC anualizado y esquema de actualización salarial

Según consta en el acta, el Gobierno propuso aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre enero y diciembre de 2026, tomando como referencia el índice de precios al consumidor informado por el INDEC, con una ponderación del 50% del IPC general y 50% del IPC regional Patagónico.

El esquema contempla:

Actualización acumulada en abril de 2026 (correspondiente a enero-marzo).

Actualización acumulada en julio de 2026 (correspondiente a abril-junio).

ATEN Capital

Actualización acumulada en octubre de 2026 (julio-septiembre).

Actualización en enero de 2027 (octubre-diciembre).

Sumas extraordinarias y compensaciones

En el plano salarial, el acta establece el otorgamiento de dos sumas extraordinarias no remunerativas y no bonificables, de carácter excepcional:

Una primera cuota de 350 mil pesos , a pagar en la segunda quincena de enero de 2026.

Una segunda cuota con el mismo monto de base, actualizado por IPC, a abonarse en septiembre de 2026.

Las sumas serán proporcionales a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo uno de 25 horas, y con equivalencias específicas para horas cátedra y cargos de mayor carga horaria.

Si bien estos puntos fueron valorados como avances parciales, desde el gremio insistieron en que no reemplazan la necesidad de una propuesta salarial que contemple la evolución real del costo de vida.