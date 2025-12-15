Paritarias 2026: dura negociación entre el Gobierno y ATEN, qué pasó este lunes

La negociación con el gremio docente entró en un punto crítico porque ATEN no acepta el acuerdo que el Ejecutivo hizo con ATE, UPCN y Viales.

La paritaria docente de ATEN empezó muy conflictiva este lunes , desde el llamado a la cuarta reunión por parte del ministro de gobierno, Jorge Tobares. Desde poco después de las 13, los representantes mantuvieron una extensa reunión para debatir la nueva oferta salarial presentada por el gobierno provincial, en un clima que, según fuentes de la negociación, está “muy complicado” y sin señales claras de destrabar el conflicto.

Minutos después de las 17.30 de este lunes, desde el sindicato docente informaron que la negociación pasó a un cuarto intermedio en que el Gobierno deberá analizar el pedido gremial de un acuerdo para todo el 2026 y no solo para el primer semestre.

La propuesta del Gobierno y las disidencias con ATEN

"El gobierno sigue sin tener respuesta para el IPC anualizado", explicaron como primer punto de disidencia en las redes de ATEN, resumiendo parte de lo ocurrido en el encuentro. "En cuanto al presentismo (Adicional al Desarrollo Profesional Docente) ofrece que quede condicionado a las inasistencias injustificadas. Esto significa un paso enorme, en camino a su derogación, ya que será percibido por todos los compañeros sin que el mismo se pierda por el uso del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias", agregaron.

Por otra parte, desde el Ejecutivo ofrecieron "mejorar los puntos de los cargos de las EATSE y adicional por movilidad y partidas especiales para Plantas de Campamento, CFE y para Extensión e Investigación de los ISFD".

SFP ATEN paritarias casa de gobierno (7) Sebastián Fariña Petersen

Negociación con ATEN: ¿Se podrá acercar una postura?

El gobierno provincial apuesta a cerrar el acuerdo bajo los mismos lineamientos ya acordados con otros sectores, en un contexto económico ajustado y con la intención de evitar reabrir la negociación. Del otro lado, ATEN mantiene una postura firme y advierte que, sin cambios concretos, el conflicto podría escalar y trasladarse a las escuelas en los próximos días.

Desde ATEN consideran que la postura del Ejecutivo deja poco margen para avanzar y refuerza una sensación de rigidez que se repite en cada tramo de la paritaria. “No hay voluntad de correrse de la oferta”, deslizaron desde la mesa de negociación mientras la reunión seguía extendiéndose.

Con el correr de las horas, el escenario se volvió cada vez más tenso. La discusión interna se prolongó por más de tres horas, con la dureza de las posiciones y la falta de consensos para aceptar o rechazar formalmente la propuesta. El clima, coincidieron las fuentes, “da para largo” y anticipa una definición compleja.