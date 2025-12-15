Cambio en la paritaria: ATEN va por el IPC anualizado y la revisión del presentismo

El gremio docente descarta medidas de fuerza y espera una propuesta superadora del Ejecutivo que incluya inflación anual, salario y condiciones laborales.

ATEN participará este lunes, desde las 13, de la cuarta reunión paritaria convocada por el secretario de Gobierno , Jorge Tobares , sin medidas de fuerza provinciales, pero con un pliego de reclamos que el gremio considera ineludible para llevar a las asambleas. Hay un escenario complejo, y una nueva conducción gremial bajo Fanny Mansilla .

La secretaria adjunta de ATEN Provincial, Cintia Galetto , adelantó en declaraciones radiales el escenario de este nuevo encuentro con la idea de descomprimir un posible conflicto y llevar a las asambleas una propuesta viable. El gobierno había convocado a una reunión para las 12, pero pateó una hora más el encuentro para las 13.

Tanto ATE, UPCN y Viales ya cerraron y firmaron el acuerdo con el gobierno provincial de un IPC semestral para el 2026 , con un bono de 350 mil pesos a pagar en la segunda quincena de enero.

Paritarias - ATEN -Gobierno (16) ATEN tendrá otra cita con el ministro de Gobierno Jorge Tobares y la ministra de Educación, Soledad Martínez. Claudio Espinoza

“No tenemos ninguna medida de fuerza, ningún llamado a retiro en ninguna de las 22 seccionales que nos componen. Sí, hay seccionales de la Confluencia que han llamado a retiro. Pero a nivel provincial hoy no existe ninguna medida de fuerza tomada para la mesa de negociación del mediodía”, indicó Galetto.

ATEN, en busca de una propuesta superadora

Consultada sobre qué espera el sindicato como punto superador en la negociación, Galetto afirmó que el eje central sigue siendo el IPC anualizado, un reclamo que ATEN sostiene desde noviembre:

“Venimos planteando, desde el principio del mes de noviembre, una propuesta que pueda contener esto que es de tanta importancia para todo el colectivo docente, como es el IPC anualizado”, puntualizó.

Además, la dirigente apuntó con dureza contra el esquema de presentismo docente, al que calificó como una anomalía dentro del Estado provincial. Se paga a los docentes que no tengan tres inasistencias injustificadas en un trimestre, y según el ministerio de Educación de la provincia, logró bajar el ausentismo. Pero, también, ATEN tiene un planteo inconcluso de "inconstitucionalidad" de esa ley en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

ATEN - Marcha (7).JPG El presentismo se impuso en la agenda de la política de Neuquén con un fuete rechazo de ATEN.

“Somos los únicos y las únicas que contamos con ello (incentivo a la labor profesional) en las características que pasó a tener el presentismo tanto en nuestro salario como en nuestras propias condiciones de trabajo. El resto de las y los estatales no lo tienen”.

Y agregó una comparación directa con la Legislatura. “La legislatura, luego de haber creado esa ley y haber planteado esta situación al colectivo docente, se pone un presentismo que valga, teniendo en cuenta la diferencia de salario, lo plantea solamente para las inasistencias injustificadas. Hay que tener un planteo fuerte en relación a este punto”, dijo.

ATEN también llevará a la mesa reclamos administrativos trabajados en la mesa técnica, en especial los vinculados a salud ocupacional, además de demandas históricas como el boleto docente y la problemática habitacional.

“Poder comenzar a abordar la demanda clara, no solamente de las y los docentes en relación con la necesidad de vivienda, y claramente un planteo que hemos hecho que tiene que ver con recomposición salarial”, sostuvo Galetto.

Paritarias - ATEN -Gobierno (14) Fanny Mansilla hace este lunes su debut como secretaria general de ATEN al frente de una negociación paritaria. Ya ha estado acompañando a Marcelo Guagliardo con años de experiencia. Claudio Espinoza

Sobre la última oferta rechazada, Galetto precisó los números y volvió a señalar diferencias. “El monto que se puso sobre la mesa es 350, a pagar en la segunda quincena del mes de enero. Tenemos la clara necesidad de anualizar un IPC, que si bien no va delante de la inflación, lo que te permite es ir siguiendo este contexto tan complejo que estamos viviendo a nivel económico”, explicó.

Revisión de los adicionales y el salario inicial

En cuanto al debate interno por el pase de adicionales al básico, aclaró que no hay una postura cerrada. “Hay un sector adentro de nuestro sindicato que plantea el pase al básico. Nosotros entendemos que eso lo que hace es generar menos ingresos al bolsillo, concretamente de los compañeros y de las compañeras. La discusión en relación con ese punto está abierta”.

Finalmente, se refirió a la discusión por el salario inicial, un reclamo que pasó distintos conflictos desde hace años. "Entendemos es que en la última década, en los últimos años, se ha venido realizando un enorme trabajo con las propuestas que se han llevado a las mesas de negociación”, dijo.

Y acotó: “Nosotros siempre lo que hacemos es poder acordar bajo el valor punto, lo cual impacta en el salario claro de los compañeros y compañeras de nivel inicial”.

La reunión de este lunes podría acercarse a un acuerdo, si hay una propuesta que pase el filtro inicial para llevar a las asambleas.