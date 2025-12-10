Renovación gremial: ¿Hasta cuándo sigue Marcelo Guagliardo al frente de ATEN?

El sindicato docente renueva las autoridades en una semana conflictiva donde aún no hay llamado del gobierno para negociar salarios. Cuándo asume Fany Mansilla.

La conducción de Marcelo Guagliardo al frente de ATEN Provincial ya tiene fecha final. Será este sábado 13 de diciembre a las 18, cuando asumirá oficialmente Fany Mansilla, la dirigente del TEP que se impuso en las elecciones del 29 de mayo por 501 votos frente a Angélica Lagunas , de la Multicolor Bermellón.

El acto se realizará en una semana de incertidumbre, porque aún no cierra la paritaria con el gobierno provincial tras el rechazo de la oferta del IPC semestral y el bono de 380 mil pesos. El sindicato espera una oferta mejorada y se esperaba que el gobierno llame en esta jornada a ATEN , en medio de un paro lanzado para el jueves 11 de diciembre.

El mismo Guagliardo confirmó a LM Neuquén que el acto será en la sede de ATEN provincial, en la calle Alcorta 863. Sin embargo, desde ATEN Capital habían anunciado que el traspaso de mando sería en un lugar a confirmar, pero este viernes 12 de diciembre.

SFP Asamblea ATEN (8) El secretario general de ATEN Capital, Marcelo Guagliardo junto a Fanny Mansilla, electa de la nueva comisión que asumirá próximamente. Sebastián Fariña Petersen

Se sabe que, al menos durante esta semana, será Guagliardo el que esté al frente de las negociaciones salariales (más allá de que Fany lo acompaña junto a la comisión directiva de ATEN provincial) pero si no hay llamado a una nueva mesa salarial. Si no hay llamado o acuerdo, la semana que viene podría entrar directamente Fany Mansilla en el debut como secretaria general de ATEN, al frente de la negociación paritaria.

ATEN en transición: se cierra una etapa de 20 años

Con esta transición, se cierra un ciclo sindical que se extendió durante 20 años, con momentos muy trascendentales para el gremio docente neuquino. Guagliardo es una figura central del sindicalismo provincial, más allá de los mecanismos democráticos y colectivos que tiene el gremio ATEN.

Pasó dos transiciones internas como la de Hugo Papalardo en 2010 o Daniel Huth en 2012, hasta convertirse en uno de los secretarios generales de peso en la provincia, en esta última década, con una etapa signada por negociaciones salariales duras, algunos conflictos prolongados (también el paso de la pandemia) y la consolidación de ATEN como actor de relevancia en las discusiones educativas.

Aten capital- Angélica Lagunas-Elecciones.jpg Angélica Lagunas también cierra un ciclo en ATEN Capital.

La elección que definió su sucesión tuvo una participación del 62,3% del padrón, y dio como ganadora a Fany Mansilla, quien asumirá en un contexto con un conflicto latente en la agenda gremial que ya anticipa un año muy complicado para el 2026.

La renovación se dará además en ATEN Capital, donde también se termina el mandato de Angélica Lagunas. Allí, Valeria Benavídez la reemplazará cerrando otro ciclo de liderazgo fuerte dentro del gremio docente.

ATEN abre una nueva etapa para el 2026 con Fany Mansilla en la conducción y con fuertes expectativas internas en un escenario político difícil para el sector gremial por durante la presidencia de Javier Milei y el avance libertario en Neuquén y en todo el país. La era Guagliardo se termina en estas horas, con una fuerte huella en la última década.