Paritaria de ATEN: ¿Hay convocatoria tras el rechazo docente a la oferta del Gobierno?

El gremio exige una nueva oferta antes del 11 de diciembre. El Gobierno evalúa si convoca este martes para evitar paros y conflictos en el inicio de clases.

ATEN en la última mesa de negociación que luego rechazó en asambleas la propuesta salarial.

Entra una semana decisiva para la paritaria de ATEN , luego de haber rechazado la oferta salarial del Gobierno de Neuquén, que fue aceptada por otros gremios, y hay tensión en el ambiente político por cerrar el año sin conflictos. De hecho, ya lo clausuró con buena parte de los estatales, menos con los docentes.

Tanto ATE como UPCN y Viales aceptaron la propuesta mejorada del gobierno provincial, que implica una pauta salarial para el 2026 que consiste en extender por un semestre el acuerdo por IPC (Índice de Precios al Consumidor) , con una revisión para el segundo semestre.

El gremio docente busca que el acuerdo sea anualizado, pero ello implica desordenar los acuerdos que cerró el gobierno con la mayoría de los estatales. Para ATE no hubo muchas vueltas: sabe que es un año difícil y que Nación tiene condicionado en parte a provincia, para que se cumplan las metas fiscales, e imponer una pauta salaria del 10% para el 2026.

Paritarias - ATEN -Gobierno (2) El secretario general de ATEN provincial, Marcelo Guagliardo junto al ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Claudio Espinoza

Según pudo saber LM Neuquén, este martes será un día fundamental para el cierre de la paritaria. El gobierno está pensando, haciendo números y estrategias, para evaluar si convoca o no a ATEN, para realizar otra oferta, más puntualizada, de manera que el sindicato pueda bajar a las asambleas.

ATEN por el IPC anualizado: ¿Se podrá?

Desde ya, anualizar el IPC será una batalla que puede alargar un conflicto y generar tensión con los demás gremios, que ya aceptaron. La novedad de la convocatoria podría conocerse a la primera hora, a través de una comunicación del ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

El gobierno sabe que el acuerdo salarial del 2025 vence el 31 de diciembre, y la última cuota de este acuerdo se paga con los salarios de enero y los primeros días de febrero. Es decir, que aún hay un margen para la discusión con los docentes, si es que se quiere llegar a esa instancia.

La oferta consistía también en un bono extraordinario de 380.000 pesos a pagar en la segunda quincena de enero. Aunque otros gremios estatales aceptaron el planteo, ATEN lo consideró “insuficiente” y reclamó recomposición real del salario.

En el Ejecutivo reconocen que la situación financiera es delicada, pero también admiten que buscan evitar un escenario de conflictividad que complique el cierre del año y, más adelante, el inicio del ciclo lectivo 2026.

Mientras tanto, hacia el interior del gremio se intensifican las diferencias, y el problema es si el oficialismo de Marcelo Guagliardo podrá sostener ante las asambleas una propuesta con IPC, pero no anualizada. ¿Dan los votos para esa propuesta más algo debajo de la manga? No se sabe.

El peligro del inicio de clases

Tal como adelantó Angélica Lagunas, las asambleas votaron paro y movilización para el 11 de diciembre, una fecha límite para lograr un acuerdo. Si no hay avances antes de ese día, el sindicato discutirá un plan de lucha que podría incluir no iniciar las clases el próximo año.

ON - ATEN en Casa de Gobierno (1) ATEN Capital muestra su fuerza de las asambleas y tensiona la paritaria docente. Omar Novoa

En las asambleas de toda la provincia, la objeción principal fue la falta de una recuperación real del salario: el bono es visto como un parche temporal y la prórroga del IPC, como una garantía de mantenimiento, pero no de mejora del poder adquisitivo, mucho menos con la temporalidad limitada por seis meses.

A eso se suma el malestar por la aplicación de los aumentos en dos tramos abril y julio- y la preocupación por la pérdida salarial acumulada.

Para el Gobierno, la aceptación de otros gremios estatales es un dato político relevante, pero no suficiente. La docencia es el sector con mayor capacidad de presión y visibilidad, y un conflicto prolongado suele tener impacto directo en la gestión con la pérdida de clases. Por eso, una nueva convocatoria no está descartada; por el contrario, es hoy la opción que más se evalúa.

Todo indica que, si el llamado se concreta este martes, el Ejecutivo podría introducir alguna mejora o reconfiguración del esquema propuesto para intentar destrabar la negociación. De no hacerlo, el paro del 11 de diciembre sumará presión en un escenario que todavía está lejos de resolverse.