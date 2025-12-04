ATEN denunció descuentos masivos por el paro

El gremio afirmó que se aplicaron rebajas salariales arbitrarias por la protesta del 2 de diciembre, incluso a trabajadores con licencia.

ATEN denunció descuentos masivos , irregulares y no informados a los docentes de distintas escuelas por el paro de medio día realizado el pasado martes. Según la Comisión Directiva sindical, la medida habría sido impulsada de manera unilateral por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Distritos Regionales, sin respetar los procedimientos administrativos habituales ni la información enviada por las instituciones educativas.

De acuerdo con el gremio, las cargas realizadas en el sistema oficial no fueron remitidas por las escuelas, lo que generó un fuerte malestar en la comunidad docente. En muchos casos, los descuentos se aplicaron por el día completo , a pesar de que la huelga había sido parcial. La situación se volvió aún más grave al detectarse rebajas salariales a trabajadores que estaban con licencia por enfermedad o que no habían participado de la medida de fuerza , lo que para ATEN constituye un exceso injustificable.

“Es la más brutal de las respuestas ante un salario que se ha vuelto insuficiente y cuya recomposición es cada vez más urgente”, expresó ATEN en su comunicado, donde también tildó la acción del Ejecutivo como una maniobra de “persecución, destrato y antisindicalismo”. La conducción gremial remarcó que estas prácticas lesionan derechos laborales básicos y afectan directamente la estabilidad económica de los trabajadores de la educación.

Embed

El gremio exigió que el Ministerio corrija de inmediato los datos cargados, revise cada caso y restituya los montos descontados de manera indebida. Desde ATEN consideran que este tipo de acciones no solo generan perjuicios económicos, sino que deterioran la confianza en la negociación y afectan la convivencia institucional en las escuelas.

Un conflicto en escalada

La denuncia por descuentos se suma a un clima de tensión creciente en la negociación salarial. Esta semana, ATEN rechazó la última oferta del Gobierno provincial, que proponía actualización por IPC durante dos trimestres y una suma no remunerativa de 350 mil pesos en enero. El gremio exige una cláusula anual de actualización y que los incrementos impacten en los salarios básicos, algo que consideran indispensable para sostener la carrera docente, el ISSN y las futuras jubilaciones.

La falta de avances en la mesa de diálogo llevó a que, en las asambleas recientes, la docencia votara mayoritariamente que, si no hay una propuesta superadora antes del 11 de diciembre, quedará habilitado el no inicio del ciclo lectivo 2026. En ese contexto, la aparición de descuentos masivos encendió aún más los ánimos y fue interpretada como una señal negativa por parte del Ejecutivo.

Marcelo Guagliardo habló ante la militancia y contó la propuesta del Gobierno para ATEN

"Hubo un rechazo unánime. Todas las asambleas votaron en contra de tener una suma de carácter no remunerativo y no bonificable, y sobre todo que no tiene ningún componente vinculado con la calidad del salario", planteó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, durante el informe virtual realizado tras la reunión.

En tanto, la secretaria adjunta, Cintia Galetto, pidió: "Esperemos que el Gobierno escuche y actúe con responsabilidad en los plazos que hemos estipulado en las asambleas. Las asambleas pusieron este plazo, a la expectativa de una nueva convocatoria". Además, ratificaron que "si al 11 de diciembre no hay respuesta, está votada la medida del no inicio para el año que viene".

Además, advirtió que la propuesta del Ejecutivo también “carece de otros temas como que no hay sumas al básico y una cuestión que es el adicional por presentismo, que no lo queremos porque hace que docentes que están enfermos deban ir a trabajar igual”.

ON - ATEN en Casa de Gobierno (2) Omar Novoa

“Hoy el presentismo se paga a la mayoría para no perder el adicional, a pesar de que valoramos las mejoras, el peso del costo Vaca Muerta hace que los salarios no alcancen y ese adicional se convierte en una necesidad. Pero no debe ser por presentismo, sino que lo que proponemos, por ejemplo, es que se incorpore al básico”, apuntó.

A su vez, señaló que otro de los temas planteados fue el boleto docente para que ese beneficio se incorpore en el acuerdo para 2026, como también lo de salud ocupacional.