Cruces en ATEN: denuncias desde perfiles falsos y el fuerte descargo de Marcelo Guagliardo por una inédita situación

Mensajes anónimos atacaron a la secretaria general de ATEN de Cutral Co, con temas racistas y descalificaciones. La respuesta del gremio en medio de un clima caliente.

La interna sindical de ATEN volvió a su mal folclore, esta vez desde las redes sociales y con comentarios que generaron una fuerte repercusión, en el marco de las asambleas realizadas en toda la provincia en la jornada del último martes para poner a consideración la propuesta salarial del gobierno de Neuquén .

El hecho ocurrió en la seccional de Cutral Co y Plaza Huincul tras la aparición de publicaciones anónimas en Facebook que atacaron a dirigentes de la seccional y deslizaron acusaciones de supuesto fraude en la última asamblea. Algo que es habitual que ocurra, pero esta vez con virulencia desde el anonimato.

Desde un perfil de Facebook que el gremio considera “falso”, se difundieron mensajes agresivos contra el TEP (Trabajadores por la Educación Popular ) y especialmente contra la dirigenta Verónica Campos , a quien vincularon con supuestos favores políticos y entrega de terrenos.

Facebook Marcelo Guagliardo comentario

Las acusaciones generaron una inmediata respuesta de la conducción provincial de ATEN, aunque sin demasiados detalles. Marcelo Guagliardo difundió un comunicado (en realidad un comentario) repudiando los ataques y defendiendo el funcionamiento de las asambleas locales, donde -según afirmó- se garantizó la participación institucional en cada escuela.

La secretaria general de ATEN Cutral Co–Plaza Huincul, Viviana Sandoval, también salió al cruce y aclaró el origen del conflicto, vinculando los cuestionamientos con sectores del Frente Multicolor.

Desde la cuenta anónima se publicó un mensaje en tono agravio, donde se calificó de “vergüenza” a las “viejas del TEP” y se acusó a “las corruptas” de “sacar listas a último momento”. También señalaron que “a los refugiados chaqueños les otorgan terrenos” y apuntaron directamente contra Campos, a quien mencionaron como “la mujer de Juan López, el de Catastro”.

Para la seccional, se trata de una operación que busca un objetivo político en medio de la discusión salarial y del proceso de recambio de conducción que se concretará el 14 de diciembre.

El descargo de Viviana Sandoval: “Repudiamos ese accionar violento”

En diálogo con LM Neuquén, la secretaria general explicó el contexto de las acusaciones y detalló el procedimiento que se llevó adelante en cada escuela. Sandoval apuntó a sectores del Frente Multicolor local, que grabaron videos que denunciaban un supuesto fraude en la asamblea.

“Estas personas del Frente Multicolor de Cutral Co y Plaza Huincul hicieron grabaciones denunciando fraude cuando en realidad en las últimas de 2024 se votó porque ellos propusieron la votación de aceptar o impugnar la asamblea. Y la definición la hicieron compañeros y compañeras en las distintas educativas”, dijo la secretaria general.

aten plenario secretarios cutral co 280324 Un reunión plenaria en la seccional de Cutral Co de ATEN.

La dirigente indicó que el procedimiento de consulta por escuelas fue transparente. “Ayer se hizo la recorrida, hablando con compañeros y compañeras, donde se dio la posibilidad de conocer la propuesta, saber si la aceptaban o rechazaban y si estaban dispuestos a participar y firmar el acta. O podían venir a la seccional a la asamblea. Eso es lo que ellos denuncian como truchadas, pero nosotros garantizamos la participación y la definición colectiva”, dijo.

El comunicado de Guagliardo tiene que ver con lo expresado en un perfil de Facebook. "Entendemos que es un perfil falso, con un nombre falso, que dice expresamente qué vergüenza las viejas del TEP, un asco las corruptas, siempre a último momento se sacan las listas de la asamblea de los refugiados chaqueños; a cambio les otorgan terrenos, ya que Verónica Campos es la mujer de Juan López, el de Catastro. Verónica es compañera de comisión directiva y ellos hacen referencia a eso”", dijo Campos.

Repudian los ataques a ATEN

“Repudiamos ese accionar violento, desconociendo la voz de los compañeros. Somos comisión electa, terminamos este mandato el 14 de diciembre y asume la nueva conducción. Somos elegidos y llevamos adelante lo más conveniente para garantizar la mayor participación posible”, agregó.

Perfil trucho contra ATEN

“Vamos a repudiar cualquier dicho o acción que haga referencia a compañeros y compañeras que vienen de otras provincias a trabajar, donde su contexto es tremendo y no tienen condiciones laborales. Bienvenidos sean, y si se afilian a nuestro sindicato, mejor. Nuestro respeto y solidaridad para Verónica Campos y para quienes eligen estar afiliados a ATEN”, concluyó.