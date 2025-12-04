Así sería Marge Simpson si fuera una persona real, según la Inteligencia Artificial

De acuerdo a una imagen recreada por la Inteligencia Artificial , así se vería Marge Simpson si fuera una persona real.

La historia cuenta que Marge Simpson fue creada por el dibujante Matt Groening –el hombre que le dio vida a Los Simpson - en las oficinas de su colega James L. Brooks. Así, Marge hizo su aparición en TV en 1987, cuando la icónica familia estadounidense debutó bajo el formato de corto en el El show de Tracey Ullman. A 38 años de aquel hito en la historia moderna de la TV, la Inteligencia Artificial recreó la imagen de Marge . ¿Cómo se vería si fuera una persona real?

A los desprevenidos, les contamos que Marge es la esposa de Homero Simpson y mamá de los tres hijos que tuvo en este matrimonio: Bart, Lisa y Maggie. Sin dudas, su participación en la historia de Los Simpson resultó significativa para mantener a la familia unida.

A través de la Inteligencia Artificial Gemini , se pudo conocer cómo sería Marge Simpson si fuera una persona real. Y el resultado fue sorprendente: la imagen subraya los rasgos característicos de la esposa de Homero .

En la imagen, puede observarse que la recreación digital llevada a cabo por Gemini AI exhibe a una mujer de rasgos suaves, expresión amable y piel amarilla. Asimismo, la recreación ofrece la foto de una Marge que denota una personalidad similar a la que el personaje demuestra en la serie. Su pelo azul, convertido en un voluminoso peinado alto, es –sin dudas- su gran sello distintivo.

Desde aquel episodio inaugural emitido el 17 de diciembre de 1989, Los Simpson mantuvieron su vigencia a lo largo de 37 temporadas. El ciclo ganó numerosos premios, entre ellos 33 Emmy. Se trata de una de las series estadounidenses de dibujos animados de mayor duración y uno de los envíos producidos en USA de animación más largo. A través de la señal Fox, hoy pueden verse los más de 700 episodios de Los Simpson, un clásico que atravesó a varias generaciones.

El dibujante, productor de TV y escritor Matthew Abraham Groening creó a Los Simpson. Según lo explicó el mismo, no persiguió hacer una autobiografía ni un reflejo de su familia, más bien fue una especie de homenaje, influenciado por la televisión que vio en su infancia. "Los Simpson son una combinación de mi propia familia y la televisión que vi mientras crecía: muchas familias y sitcoms", dijo en una entrevista de 1991.

marge-humana-gemini El resultado fue sorprendente: la imagen subraya los rasgos característicos de la esposa de Homero.

Según diversos sitios especializados, Los Simpson ocupan un lugar de privilegio. En numerosas encuestas, aparecen en un escalón destacado entre las mejores series de la historia. En 2016, la revista Rolling Stone argentina publicó una edición especial, titulada las 100 mejores series de la historia. El artículo se basó en una encuesta llevada a cabo entre actores, escritores, productores y críticos en Estados Unidos. Originalmente denominada los 100 mejores programas de TV de la historia, esa encuesta también sirvió como base para destacar a las principales series.

Según aquel relevamiento, entre los 10 mejores programas de la historia –en sintonía con algunos de las títulos mencionados más arriba- se encuentran las series Los Soprano; The Wire; Breaking Bad; Mad Men; Seinfeld; Los Simpson; La dimensión desconocida (además aparecen los programas Saturday Night Live; All in the family y The Daily Show entre los 10 primeros).