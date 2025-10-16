La empresa OpenAI presentó un informe que ubica a nuestro país entre los cinco con más cantidad de usuarios en América Latina. Su mayor utilización.

"Resultados impensados": este es el principal uso que tiene ChatGPT en Argentina, según OpenAI

ChatGPT se convirtió en una herramienta más en la vida de millones de personas . Ahora, OpenAI , la empresa responsable de esta inteligencia artificial, presentó por primera vez un informe detallando para qué la utilizan los argentinos , a casi tres años de su lanzamiento global.

Según el estudio, nuestro país está entre los cinco con más suscripciones pagas de América Latina. De hecho, el crecimiento de usuarios se triplicó en el último año. La mayoría son jóvenes de entre 18 y 34 años.

En cuanto al análisis sobre todo el territorio nacional, el mayor uso se da en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires , con el 46,6%, seguida por Córdoba con el 12,3%, Santa Fe con el 9,1%, Mendoza con el 4% y Tucumán con el 3,2%. Esta distribución muestra que la adopción ya no es un fenómeno exclusivamente urbano.

ChatGPT, una aliada de las compañías

El primer estudio de OpenAI dedicado exclusivamente al país, titulado Argentina Productivity Report, precisó que el impacto más visible se da en las pequeñas y medianas empresas, que adoptan herramientas basadas en IA para automatizar tareas, mejorar la atención al cliente y acelerar la creación de contenido. Estas soluciones, explica el informe, permiten que equipos reducidos o individuos logren resultados antes impensados, al combinar automatización y creatividad humana.

Según datos incluidos en el reporte, un 84% de las pequeñas y medianas empresas que ya implementaron IA afirma haber visto mejoras en la productividad, con un promedio del 40% de aumento en la eficiencia. Además, el 71% planea seguir invirtiendo en herramientas basadas en inteligencia artificial durante los próximos años.

De acuerdo a la compañía, el uso de la IA marca un "momento inédito", ya que su incorporación no se limita a los grandes centros urbanos; se extiende a distintas provincias y sectores, "modificando la forma en que las personas aprenden, trabajan y desarrollan sus proyectos".

chatgpt Argentina está entre los cinco países de América Latina que más usan ChatGPT.

Para qué se usa ChatGPT en Argentina

Entre los principales usos que los argentinos le dan a ChatGPT también se destacan:

Preguntas y repreguntas relacionadas a tareas específicas (13% de los mensajes): los individuos y equipos utilizan la IA "para obtener respuestas rápidas y profesionales, lo que reduce el tiempo dedicado a buscar en manuales y en Internet y agiliza las decisiones rutinarias".

Recomendaciones paso a paso (11% de los mensajes): se trata de "orientación sobre procedimientos, listas de verificación e instrucciones prácticas que agilicen la incorporación, el cumplimiento normativo y la adopción de herramientas".

Tutoriales y enseñanza (11% de los mensajes): el estudio afirma que "estudiantes, jóvenes profesionales y las pymes consideran ChatGPT como un tutor personalizado que les permite comprender nuevos conceptos y convertir dudas en competencias más rápidamente".

La inteligencia artificial de OpenAI también está presente en ámbitos más pequeños respecto a su utilización pero igual de relevantes, como la creación de imágenes, la redacción personal, la edición/crítica y la ideación creativa. "Es decir, la redacción diaria, el aprendizaje y la orientación rápida, que se traducen directamente en productividad”, afirma el informe.

chatgpt.jpg Los bots, una herramienta para la cual se usa ChatGPT.

El impacto de la IA: de la eficiencia al crecimiento económico

El estudio de OpenAI describe un "efecto transversal" de la inteligencia artificial en los principales sectores de la economía. En el comercio minorista y la logística, por ejemplo, compañías locales aplican modelos de predicción y generación automática de textos para mejorar la eficiencia. En el sector agro, el uso de ChatGPT combina datos del clima y sensores de suelo para optimizar el uso del agua y detectar enfermedades en cultivos.

En salud, otro de los sectores estudiados por la compañía, "instituciones como el Hospital Italiano experimentan con algoritmos que respaldan diagnósticos por imágenes y reducen la carga administrativa". Y en el sector público, el chat Boti, del Gobierno de la Ciudad, responde más de dos millones de consultas al mes y redujo en un 50% la carga de trabajo del personal.