Brutal ataque a la salida del boliche: le pegaron entre diez por "hacerse la linda"

La joven tiktoker fue víctima de un ataque grupal a la salida de un boliche, donde ocho mujeres y dos hombres la golpearon tras reconocerla por sus videos.

Nuevamente la violencia empañó una noche que debía ser de diversión cuando una joven fue golpeada por varias personas a la salida del boliche. Según el relato, el ataque comenzó tras ser reconocida por sus videos TikTok y acusada de “hacerse la linda”.

El violento episodio ocurrió el lunes 24, a la salida del boliche Tropitango, en Pacheco. Anahí, la víctima, contó que estaba junto a su mejor amigo intentando pedir un auto para volver a su casa cuando una chica se le acercó y le dijo: “ Vos sos la de TikTok ”.

En segundos, un grupo de diez personas — ocho mujeres y dos hombres — se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla. “Desde que salí, me estaban diciendo cosas estas chicas. Me decían que yo me hacía la TikToker, la influencer, que me hacía la linda ”, recordó. También aseguró que la insultaron y le hicieron comentarios despectivos sobre su cuerpo.

En las imágenes registradas por testigos se observa cómo la tiran del pelo, la golpean e incluso la patean, mientras los agresores impiden que otros intenten ayudarla.

“Me caí, me desmayé… no sé si fue un desmayo, pero empecé a ver todo borroso y me siguieron pegando. Traté de salir corriendo, pero me agarraron otra vez”, relató Anahí.

Logró safar gracias a un conocido

La agresión terminó recién cuando un conocido intervino y la subió a un auto para ponerla a salvo. “Hablamos pocas veces, pero me vio así y me subió al auto”, relató la joven.

“Hoy puedo decir que después de 5 días me siento un poco mejor. Los primeros días no podía hacer nada, estaba todo el día acostada", expresó, y contó que tuvo que ir al hospital para que le aplicaran tres inyecciones, ya que se encontraba muy adolorida, principalmente en la zona cervical.

La víctima, contó que ya radicó la denuncia ante la policía y la causa continúa en curso. “Quiero que vayan presas porque me quisieron romper una botella en la cabeza, pero no pudieron", sostuvo.

El descargo en redes

Anahí, una influencer de 18 años que vive en Pilar, Buenos Aires, tiene una fuerte presencia en redes y reúne casi 700 mil seguidores entre Instagram y TikTok. A través de un posteo, decidió contar públicamente lo que le ocurrió.

La joven tiene gran presencia en redes sociales.

"Me pegaron entre 8 chicas y 2 hombres (NO LOS CONOZCO) a la salida del Tropitango de Pacheco el 24/11. Me golpearon, me patearon, me escupieron y me dejaron desmayada. Me defendí como pude, pero eran demasiados. Me estuvieron pegando durante media hora, no me dejaban tranquila", escribió, además de exponera las personas involucradas.

"Esto no es un caso aislado. Hace 2 años, una chica fue apuñalada y asesinada en el mismo lugar. Siguen publicando historias en redes sociales, provocándome y riéndose de lo que pasó. Me tiraban cosas mientras yo estaba golpeada en mi casa, diciendo 'más odiadas que nunca' pero acá estamos. Me duele la impunidad con la que actuaron. Me dijeron que me iban a matar y lo intentaron", continúa el posteo.