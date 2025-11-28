Amenazan con "una masacre a tiros" en la Universidad de La Plata

Este viernes, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) decidió suspender las clases luego de recibir una amenaza de “masacre a tiros” similar a las que suelen ocurrir en Estados Unidos, lo que generó alarma entre las autoridades.

La amenaza fue enviada por correo electrónico a distintas direcciones pertenecientes a la Universidad. En el mail, bajo el nombre “Belcebu 764" , advirtió: “Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como sea posible, acribillándolos para luego suicidarme”.

En el mensaje afirmó haber sido “inspirado por Asmodeus” para unirse a un grupo y declaró que su objetivo era perpetrar una masacre en la UNLP, aludiendo a un presunto intento fallido de ataque en la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF).

amenaza universidad la plata

Esa amenaza había sido realizada hace dos semanas, también mediante un correo electrónico, y aseguraba: “En este correo les aviso que hoy, a cualquier hora, iré a una de las sedes de la universidad para cometer una masacre. Iré con mi escopeta en mano y, en mi mochila, llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”.

Por su parte, el autor de la más reciente amenaza a la UNLP, adjuntó dos fotografías de armas mientras aseguró: "Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribillándolos y luego suicidarme pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa. Ya esta todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo".

Cierre y evacuación de la universidad

Ante la gravedad de las amenazas y de forma preventiva, las autoridades universitarias resolvieron evacuar el edificio de la Facultad de Artes, situado sobre la diagonal 78, a pocos metros de la Plaza Rocha.

Además, emitieron un comunicado en redes sociales a través del cual informaban que las puertas permanecerían cerradas.

Gonzalo Albín, vocero de la Universidad de La Plata, señaló que la amenaza “sorprendió a todos” y que la institución realizó la denuncia correspondiente al momento de recibir los distintos correos electrónicos.

amenaza unlp

"Fue enviado a un listado medio azaroso porque no ha recaído en oficinas académicas y administrativas de nuestras 17 facultades, ha llegado aquí al edificio de la Presidencia del rectorado, a distintas oficinas y lo que hicimos fue a hacer la denuncia policial", explicó Albín.

Por otro lado, detalló que “el Juzgado Federal N.º 1, a cargo del juez Ramos Padilla, ya interviene en el caso y nosotros adoptamos todas las medidas preventivas junto a la guardia edilicia de la universidad, además de la Policía Bonaerense y la Federal, que se establecieron en distintas facultades y dependencias”.

Qué es "764", el grupo neonazi vinculado a la amenaza

La particularidad que llamó la atención de los investigadores fue el nombre de la casilla de correo utilizada, ya que está vinculada a la llamada Red 764, un grupo que en los últimos dos meses apareció asociado a amenazas similares enviadas a otras instituciones educativas del país. La mención a una “matanza fallida” previa, incluida en el mensaje, reforzó la conexión con esos episodios.

Según distintos informes policiales y análisis de ciberseguridad, la red opera principalmente en entornos digitales y no como una organización tradicional con estructura física. Sus orígenes se vinculan a foros estadounidenses surgidos en 2020, donde utilizaban expresiones neonazis, estética satánica, discursos violentos y una intensa actividad de captación de menores.

images

Los principales espacios de reclutamiento son las plataformas como Discord, Telegram, Roblox y foros cerrados. En esos ámbitos circulan rituales, desafíos suicidas, discursos que glorifican tiroteos escolares y mecanismos de manipulación y extorción dirigidos a jóvenes vulnerables, a quienes buscan someter emocional o psicológicamente.

Aunque no hay evidencia de que la red esté operando en el país, las investigaciones no descartan que las amenazas provengan de usuarios realmente vinculados al grupo o de imitadores aislados que buscan generar impacto, caos o reconocimiento usando una etiqueta temida.