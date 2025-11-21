Cipolletti: simuló tener un arma de fuego y amenazó a sus compañeros en plena clase

Un alumno exhibió una réplica de un arma en la clase educación física en la ESRN 161. Los alumnos pensaron que era real y hubo tensión.

La tarde del miércoles terminó en espanto para decenas de familias de la ESRN 161 de Cipolletti , luego de que un estudiante exhibiera un arma para amenazar a otro alumno. El episodio activó una cadena de alertas dentro de la comunidad educativa, intervención policial y una inminente reunión de padres que se llevará a cabo este jueves. Tras el operativo, se constató que se trataba de una réplica.

El hecho ocurrió cuando los cursos realizaban su clase de Educación Física en las instalaciones del Estadio Municipal, ya que no cuentan por el momento con establecimiento . Según el relato de padres que dialogaron con LM Cipolletti , un adolescente habría ingresado con el arma oculta y aprovechó un momento en el que varios alumnos se encontraban en el baño para amenazarlos. Si bien no era un arma de fuego real, tenía similitudes y generó temor entre los alumnos.

“El pibe fue con el arma al Estadio. Uno de mis hijos fue al baño y cuando estaban ahí, el pibe se les acerca, le muestra la pistola y hace así como cuando la cargan. Salieron enseguida porque se asustaron”, contó una madre.

El joven que portaba la réplica habría actuado movido por un conflicto personal con otro compañero. “Este pendejo le tiene bronca a un compañero porque hablaba con la novia. Entonces lo tenía amenazado con que lo iba a agarrar”, relató con dureza.

Los padres fueron convocados a una reunión de urgencia para esta tarde a las 15 en el CIC donde funciona el establecimiento educativo.

Intervención de la Policía y desaparición del arma de juguete

Tras el episodio en los baños, la madre del alumno amenazado fue alertada de inmediato y acudió al Estadio Municipal para retirar a su hijo. Luego se dirigió a la escuela y puso en conocimiento a la directora, lo que derivó en el aviso a la Policía.

Sin embargo, cuando los efectivos ingresaron al establecimiento, no pudieron localizar lo que finalmente era una réplica. Los padres relataron que la investigación dentro de la escuela tomó un giro inesperado: “Los chicos salieron a las 15:20. Cuando abren el portón para retirarse, la novia del pibe se había llevado el arma escondida. Entonces la Policía no encontró nada. Y después alguien dijo que había sido ella la que se la llevó”, reconstruyó una madre.

Un alumnos de la ESRN 161 de Cipolletti amenazó a otro con un arma de juguete en la clase de educación física.

La supuesta arma apareció recién cuando la mamá de la adolescente, ya enterada de la situación, la trasladó a la comisaría y la joven la entregó.

Con la confirmación de que se trataba de una pistola de juguete, la denuncia pasó a SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia). Según las familias consultadas, sólo tomaron declaración a la madre del chico amenazado, al estudiante involucrado y a su novia.

Antecedentes y decisión institucional

Pese a que el arma era falsa, el shock entre los estudiantes fue profundo. “Gracias a Dios era de juguete y no fue de verdad, pero el susto que se llevaron los chicos fue terrible”, expresaron desde una de las familias afectadas. Fueron entre cinco y seis los alumnos que presenciaron la escena directamente.

Padres y madres aseguraron que el alumno responsable ya tenía antecedentes de conducta violenta dentro de la escuela. “Amenazó chicos en el baño, le tiró el cabello a una maestra, ya traía otros problemas más”, enumeró un padre.

La comunidad educativa fue notificada de que el joven no podrá continuar asistiendo a la institución. “Nos aseguraron que el pibe no va más”, indicaron los padres.

Reunión urgente y preocupación creciente

Para este jueves a las 15 está prevista una reunión de padres en la ESRN 161 con el objetivo de definir medidas de contención, seguridad y convivencia escolar después del grave episodio.

Las familias esperan explicaciones, contención y un plan concreto de acción. “Queremos saber qué va a pasar. No queremos que algo así vuelva a ocurrir. Fue un susto tremendo”, sintetizó una mamá.

El hecho vuelve a encender alarmas sobre la violencia en ámbitos escolares y el rol de los sistemas de intervención institucional. Aunque el arma no era real, la amenaza, el miedo y el riesgo emocional sobre los estudiantes sí lo fueron.