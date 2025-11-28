Julieta Corroza juró en el Senado "por la provincia de Neuquén"

La senadora electa por el bloque La Neuquinidad fue la única que hizo público su compromiso con la provincia. El Gobernador Rolando Figueroa acompañó el acto.

Este viernes por la mañana la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , tomó juramento a 23 de los 24 senadore s que fueron elegidos el pasado 26 de octubre. En el caso de la provincia de Neuquén , los representantes serán Julieta Corroza , que formará el bloque unipersonal La Neuquinidad y Pablo Cervi y Nadia Márquez , que estarán en las filas del bloque de La Libertad Avanza .

La actual ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de la provincia, Corroza expresó “por la provincia de Neuquén, sí juro” al momento de jurar en el cargo que asumirá el próximo 10 de diciembre.

La funcionaria estuvo acompañada por su hijo, familiares y el Gobernador Rolando Figueroa . Además, estuvo presente el ministro Jefe de Gabinete de la provincia, Juan Luis “Pepé” Ousset .

Agenda legislativa

En la Cámara Alta del Congreso de la Nación, la senadora electa expresó su agradecimiento a la ciudadanía y destacó que el trabajo que viene por delante implica una gran responsabilidad. Con relación a su agenda legislativa, señaló que “todos los neuquinos tienen que saber que este espacio es de ellos y que este es un espacio desde el que vamos a defender la neuquinidad”.

También, anticipó que va a recorrer “el territorio provincial, para darle continuidad al trabajo que vengo haciendo acompañando a Rolando desde hace más de 20 años”. También, anticipó que va a recorrer “el territorio provincial, para darle continuidad al trabajo que vengo haciendo acompañando a Rolando desde hace más de 20 años”.

Corroza se refirió además a la Casa de la Provincia del Neuquén y destacó que van a “coordinar un trabajo en conjunto, para que todos los neuquinos y las neuquinas puedan tener un espacio” y recibir respuestas, “ya sea por temas de estudio, de salud o por lo que sea”.

La Neuquinidad

El Gobernador acompañó la jura y no dudo en expresar su “emoción y orgullo”. A través de un mensaje que difundió en sus redes sociales declaró: “es un orgullo acompañar a Julieta Corroza en un momento tan significativo, no solo para ella, sino por todo este largo camino que hemos transitado, que hoy permite a La Neuquinidad contar con representantes en el Congreso”.

Además, en el posteo afirma que “vamos a defender Neuquén por sobre todas las cosas, trabajando para mejorar la vida de nuestra gente y consolidar una provincia que crece cada día”.

Al respecto, Corroza destacó “también estuve acompañada, a la distancia, por miles de neuquinos que me hicieron llegar sus mensajes (...) por eso quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos los que creyeron en nosotros y en este proyecto”.

La jura que no fue

De los 24 senadores electos, hubo una sola ausencia durante la sesión especial de este viernes. Se trata de la senadora electa de La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde, que fue impugnada por la oposición debido a sus presuntos vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado, investigado por narcotráfico.

Su diploma será revisado nuevamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales después del 10 de diciembre. La rionegrina está señalada por su prontuario judicial, a raíz de una causa de estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002 y por sus presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, primo hermano de “Fred” Machado.