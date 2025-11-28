Cómo fue el momento de jura de los tres senadores neuquinos en el Congreso de la Nación

La vicepresidenta Victoria Villarruel tomó juramento a los tres representantes de la provincia. Dos de ellos ya tenían bancas en el Congreso, pero en la cámara de diputados.

La senadora Julieta Corroza, una de las que asumió este viernes por Neuquén

Este viernes, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, tomó juramento a los tres senadores electos por Neuquén, que asumirán sus bancas este 10 de diciembre. Pablo Cervi y Nadia Márquez , que son hoy diputados nacionales, van a formar parte del bloque de La Libertad Avanza , mientras que la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, formará un nuevo bloque unipersonal, La Neuquinidad, que hoy estrenó su placa en el Congreso de la Nación.

Tras las elecciones del 26 de octubre, la provincia de Neuquén renovó por completo sus voces en la Cámara de Senadores. Este 10 de diciembre, las bancas que antes ocupaban Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell serán ocupadas por dos voces de La Libertad Avanza, el partido que impuso en las elecciones, y una de La Neuquiniddad, el frente que lidera el gobernador Rolando Figueroa, y que se quedó con el segundo puesto.

A través de sus redes sociales, los senadores electos compartieron el momento de la jura, donde cosecharon muestras de apoyo de sus militantes. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, los convocó frente a su estrado para tomarles juramento durante un acto que se transmitió en vivo.

La jura de Pablo Cervi, Nadia Márquez y Julieta Corroza

El diputado nacional por Neuquén, Pablo Cervi, que llegó a la Cámara Baja con la lista de la UCR, juró como senador de la provincia, ahora como representante de La Libertad Avanza, el partido que lidera el presidente de la Nación, Javier Milei.

Vestido con un traje azul y corbata a tono, y acompañado por su esposa y su hijo, el empresario frutícola de Neuquén acercó la mano a la Biblia para pronunciar la tradicional frase "sí, juro".

Embed - JURA DE PABLO CERVI COMO SENADOR - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 28-11-25

Nadia Márquez, que también es diputada nacional y deberá renunciar a su banca en la Cámara Baja para asumir en el Senado, juró como senadora frente a Villarruel. Con un traje de color crema y acompañada por su esposo y otros referentes libertarios de Neuquén, pronunció el "sí, juro" con la mano sobre la Biblia y cosechó el aplauso de los principales líderes de La Libertad Avanza, como Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, que la observaban desde el balcón.

"Esta mañana juré como senadora nacional por Neuquén Gracias Dios por abrir puertas y ser fiel en mi vida. Gracias a todos los que me acompañan, me sostienen y me impulsan a seguir adelante. Seguiremos trabajando para acompañar las propuestas de gobierno del presidente Javier Milei", escribió en un mensaje en sus redes sociales, donde compartió el momento de la jura.

Embed - JURA DE NADIA MÁRQUEZ COMO SENADORA - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 28-11-25

Márquez es una de las referentes libertarias con más peso en el Poder Legislativo nacional. Tras demostrar una clara cercanía con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se espera que, en este nuevo mandato en la Cámara de Senadores, sea tenida en cuenta como presidenta provisional del Senado.

La actual ministra provincial, Julieta Corroza, participó del acto y compartió en sus redes sociales decenas de mensajes de apoyo por parte de sus allegados y otros funcionarios de la provincia que la nombraban como "nuestra senadora".

Embed - JURA DE JULIETA CORROZA COMO SENADORA - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 28-11-25

Con un traje de color blanco y acompañada por su hijo Joaquín, Corroza escuchó las palabras de Villarruel y, tras apoyar la mano sobre la Biblia, pronunció: "por la provincia de Neuquén, sí, juro", una frase que se salió del protocolo tradicional pero que cosechó sonrisas y aplausos entre los presentes.

Embed EMOCIÓN Y ORGULLO



Es un orgullo acompañar a @julietacorroza en un momento tan significativo, no solo para ella sino por todo este largo camino que hemos transitado, que hoy permite a La Neuquinidad contar con representantes en el Congreso.



Vamos a defender Neuquén por sobre… pic.twitter.com/HWb0GZoo5q — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 28, 2025

Desde el balcón observaban el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el ministro Jefe de Gabinete de la provincia, Juan Luis "Pepé" Ousset, que acompañó a Corroza en la lista de candidatos a senadores pero no alcanzó los votos necesarios para acceder a una banca en la Cámara Alta.

rolo pepe julieta

Cómo queda conformado el Senado

Desde el 10 de diciembre, la nueva composición del Senado de la Nación marcará una mayor presencia de La Libertad Avanza, que se impuso en las últimas elecciones y que tendrá, por primera vez, representantes neuquinos.

Embed EL SENADO AVANZA



El 10 de diciembre comienza una nueva etapa y el Congreso tiene que estar a la altura del desafío.

Con reglas claras, responsabilidad y una agenda enfocada en el esfuerzo de los argentinos, vamos a acompañar las transformaciones que el país necesita.… pic.twitter.com/uo52vCT0SJ — Pablo Cervi (@CerviPablo) November 27, 2025

De los 72 senadores, un total de 20 formarán el bloque de La Libertad Avanza. Entre ellos, los neuquinos Nadia Márquez y Pablo Cervi. Este viernes, y a partir de las impugnaciones que recibió la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, una de estas 20 bancas quedará temporalmente vacante.

Fuerza Patria, tendrá, por su parte, 28 bancas en el Senado. La Cámara Alta se completa con 9 bancas de la UCR, 6 del PRO, 3 de Provincias Unidas y 6 de sellos provinciales, entre los que se cuenta La Neuquinidad, por primera vez presente en el Congreso de la Nación, ya que el partido de Rolando Figueroa no compitió en las elecciones legislativas de 2023.

BLOQUE CORROZA

Esta semana, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, asistió a un encuentro con gobernadores peronistas no kirchneristas, pero aseguró que no va a formar parte de un interbloque en el Congreso y que el proyecto de su partido es conservar su propio bloque tanto en Diputados como En Senadores.

Aunque participó de la reunión y comparte con los mandatarios una agenda de reclamos federales, definió una postura diferenciada que será clave para las negociaciones con la Casa Rosada. Pese a la propuesta de conformar un interbloque con otras provincias, aclaró que va a conservar el sello de "La Neuquinidad".