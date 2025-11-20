El ascenso libertario en el Senado y la posición de Neuquén: análisis del nuevo tablero

La nueva correlación de fuerzas redefine el rol de Neuquén en la Cámara Alta. Los nuevos senadores asumen el próximo viernes.

Neuquén es una de las ocho provincias que el domingo 26 de octubre eligieron tres senadores . Los diputados nacionales Nadia Márquez y Pablo Cervi fueron electos para la Cámara Alta. Ambos formarán parte del bloque de La Libertad Avanza .

La ministra de Desarrollo Humano, Julieta Corroza, se quedó con la banca para la minoría, que será de La Neuquinidad . Los tres jurarán dentro de una semana, en la sesión preparatoria prevista para el próximo 28, último viernes de noviembre.

Sus pliegos forman parte de los 23 senadores electos que no tuvieron impugnaciones este miércoles, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En total son 24 , pero hubo un pliego cuestionado.

Senado proclamacion nuevos senadores

El que tuvo un dictamen de rechazo pertenece a la diputada rionegrina Lorena Villaverde, electa por La Libertad Avanza y con chances cada vez más lejanas de llegar al recinto de la Cámara Alta. Por ahora, seguirá siendo parte del bloque que Patricia Bullrich encabezará a partir del 10 de diciembre, cuando los electos finalmente ocupen su banca.

Jurarán el 28 y desde entonces comenzará el proceso de recambio de un tercio del cuerpo, tal como fue votado en los últimos comicios. En esa reconfiguración se inscribe la jura de los tres neuquinos.

Márquez viene de haber transitado los dos primeros años de LLA en Diputados y ahora desembarcará en el recinto vecino.

SFP Nadia Marquez (3) Sebastián Fariña Petersen

Radicales con peluca

No llegará sola. La acompaña el radical Cervi, que viene de separarse del bloque de la UCR para formar parte del bloque de "radicales con peluca" que se reunió en el espacio de "La Liga del Interior". El motor de la separación fueron sus coincidencias con el gobierno libertario.

Ahora llegará al Senado como integrante de LLA, tal como sucedió esta semana con sus colegas diputados Mariano Campero, Luis Picat y José Federico Tournier, que pasaron a formar parte del bloque libertario en la Cámara Baja. Los tres le permitirán al oficialismo contar con 91 diputados, a siete de los 98 que tiene el peronismo, bajo el signo de Fuerza Patria.

Mientras Cervi se encamina para integrarse a LLA en el Senado, sus compañeros de bancada en Diputados, siguieron el mismo camino y se fusionaron al oficialismo. Los radicales con peluca finalmente completaron el ciclo que comenzaron hace casi dos años, cuando decidieron diferenciarse del bloque de la UCR para votar proyectos del Gobierno.

ON - Pablo Cervi (5).jpg Omar Novoa

El crecimiento libertario en el Senado le permitió pasar de siete bancas a contar con 20 a partir del 10 de diciembre. El panperonismo pasará de 34 bancas a 28 y la UCR quedará con nueve.

Provincias Unidas tendrá tres y las fuerzas provinciales contarán con seis bancas, divididas entre los dos representantes santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal, dos misioneros que reportan al mandatario Hugo Passalaqua, una de origen salteño que reporta al mandatario Gustavo Sáenz.

cambios senado congreso

En ese grupo, con posibles articulaciones, estará Corroza, como representante de la Neuquinidad, pero no habrá ningún senador rionegrino que responda al mandatario Alberto Weretilneck, que se quedó sin senadores.

Con el nuevo mapa político de la Cámara Alta queda una posibilidad: que los tres senadores neuquinos voten juntos en distintos proyectos.