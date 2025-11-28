No se puede vivir del amor: ofrecen un insólito seguro para separación de parejas

Cómo funciona esta innovadora propuesta que promete funcionar como una herramienta para reducir el impacto material y emocional de la separación.

El nuevo seguro incorpora asistencia emocional, legal y doméstica para atravesar el período posterior a una separación.

La idea de que una pareja puede durar toda la vida convive con realidades cada vez más diversas. Los vínculos cambian, las dinámicas familiares mutan y las rupturas forman parte del recorrido afectivo de millones de personas. En ese escenario surge una alternativa curiosa, y al mismo tiempo, pragmática: un seguro creado para acompañar el momento de la separación .

Se trata de una herramienta ideada para organizar la transición, reducir el impacto material y emocional que suele traer ese proceso.

El concepto detrás de esta iniciativa parte de una premisa concreta: así como existen pólizas para proteger bienes, también puede existir una cobertura destinada a ordenar la vida cuando una relación termina . La idea deja atrás la mirada clásica del seguro y se orienta hacia situaciones cotidianas que antes no encontraban un respaldo formal.

La empresa de seguros con más de 120 años en el mercado, desarrolló un programa que funciona como complemento de otras pólizas y se activa únicamente cuando la separación se concreta. Desde ese momento, el asegurado accede a un conjunto de asistencias diseñadas para aliviar las primeras semanas de reorganización.

Servicios para resolver urgencias del hogar y mudanzas

Uno de los pilares del producto es la cobertura en el hogar, un aspecto que suele volverse crítico cuando una pareja se divide y cada persona debe reordenar su espacio. El plan ofrece plomería, cerrajería y electricidad ante urgencias, junto con un servicio de traslado de muebles para quienes necesiten mudarse.

seguro La propuesta se presenta como un seguro flexible, pensado para resolver necesidades prácticas en plena reorganización familiar.

La intención es evitar que pequeñas crisis domésticas o la logística de una mudanza se sumen a la carga emocional del momento. La cobertura está disponible como adicional dentro de seguros tradicionales, lo que permite activarla sin necesidad de contratar un plan independiente.

El paquete también incluye beneficios orientados a quienes conviven con animales de compañía. Se incorporó orientación veterinaria telefónica y un servicio de guardería temporal para mascotas, una ayuda útil cuando la rutina se desordena y resulta difícil sostener todos los frentes al mismo tiempo.

Apoyo emocional, asesoría legal y asistencia educativa

El diseño del producto contempla dimensiones que van más allá de lo material. El programa ofrece coordinación de turnos médicos y orientación psicológica familiar telefónica, recursos claves para quienes atraviesan un período de inestabilidad afectiva y necesitan contención mientras reorganizan su vida.

En paralelo, la póliza incluye orientación legal y administrativa. El asegurado recibe asesoría jurídica para trámites vinculados a la separación y apoyo para ordenar documentos, contratos y pasos formales que suelen acumularse en un contexto de cambio.

Uno de los elementos más novedosos es el acompañamiento educativo. La cobertura ofrece profesor particular online o a domicilio para hijos e hijas, con el fin de sostener la continuidad escolar cuando surge una reconfiguración en horarios, traslados o sistemas de cuidado.

Alojamiento temporal y una estética que resignifica el imaginario romántico

Otra prestación destacada es el acceso a alojamiento temporal para quienes necesiten una solución inmediata, ya sea por una mudanza inesperada o porque la separación exige un espacio alternativo mientras se ordenan los acuerdos.

Para presentar el producto, la aseguradora eligió una imagen simbólica: dos medias naranjas separadas. La figura remite al lenguaje clásico del romance, pero se resignifica desde una mirada práctica que combina humor y realismo cuando se termina la pareja. La intención es desdramatizar el concepto sin restarle profundidad al servicio.