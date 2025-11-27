Murió una mujer en el casino de Cipolletti

Ocurrió en la noche de este jueves. El hecho fatal causó conmoción ante la vista de muchas personas que se encontraban en el lugar.

La muerte ocurrió esta noche en el casino a la vista de mucha gente.

Cerca de las 22 de este jueves se dio a conocer el lamentable hecho. Una mujer falleció en el casino de Cipolletti y la situación dejó a todos impactados. Inmediatamente, se dio aviso a la policía para que intervenga. Se trata de una persona mayor de 60 años según fuentes policiales.

Los primeros datos aportados por el Ministerio Público Fiscal a LM Cipolletti, indican que la mujer se descompensó y cayó en el lugar. Por protocolo, se derivó el cuerpo a la morgue judicial de General Roca para realizar la autopsia pertinente para determinar las causas de la muerte, aunque estaba totalmente descartado algún indicio de criminalidad.

Al momento del hecho, entre las 20 y las 21, el lugar estaba lleno de gente y se realizó un cordón para evitar el agrupamiento alrededor del cuerpo y permitir el trabajo del personal especializado.

Se realizaron entrevistas a los testigos presentes y también a familiares que se acercaron al lugar para conocer antecedentes de salud. Interviene en el lugar el fiscal de turno de la Cuarta Circunscripción, Dr. Guillermo Ibañez.

Siguieron apostando

Distinto fue el caso de una mujer de 72 años que murió en un bingo hace unos seis meses. En esa oportunidad, la anciana murió repentinamente dentro de un bingo en Mar del Plata y, a pesar del dramático momento, la sala no fue evacuada ni se interrumpió la actividad. El cuerpo quedó tendido en el suelo, cubierto por una manta, mientras a su alrededor los jugadores continuaban apostando como si nada hubiera ocurrido.

El hecho ocurrió en el bingo ubicado sobre la avenida Edison al 400, en la zona del Puerto, de esa ciudad balnearia.

Mujer muere en Bingo.jpg

Según publicó en su momento Infobae, la jubilada se descompensó repentinamente dentro del salón de juegos. Los efectivos que estaban en el lugar realizando servicios adicionales de vigilancia actuaron de inmediato para asistirla.

A los pocos minutos llegó al establecimiento una ambulancia de la empresa Cardio y el personal médico constató la muerte de la mujer. No se observaron signos de violencia ni lesiones externas. Las autoridades indicaron que se trató de una muerte natural, por lo que no se abrió ninguna causa judicial ni intervino la Justicia.