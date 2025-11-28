Así fue el picante cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en el Senado

La exministra de Seguridad asumió como senadora y ya tuvo su primer enfrentamiento con la vicepresidenta.

Este viernes por la mañana se llevó a cabo una sesión especial en el Senado , donde se concretó la jura de 23 de los 24 senadores que fueron elegidos el pasado 26 de octubre. La única que no pudo jurar fue la rionegrina Lorena Villaverde , quien se paseó por el recinto.

En esta jornada se registró un insólito cruce entre la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel . La nueva senadora quiso hablar después de la jura, pero la presidenta de la Cámara Alta le apagó el micrófono.

Cuando terminó la jura de los senadores, Bullrich pidió la palabra y dejó a todos estupefactos. Los presidentes de los bloques habían acordado que no iban a realizar discursos políticos , por lo que llamó la atención la actitud de la nueva legisladora libertaria. Luego se acercó y le reclamó a una Villarruel que, por los gestos, le explicaba que no podía hacer mucho. Pero el reclamo siguió unos minutos más.

Bullrich y Villarruel tuvieron una reunión hace 15 días, en la que la vicepresidenta le había advertido, según explicó ella misma, que nunca forzará el reglamento para ayudarla. Este viernes cumplió con su promesa.

Al finalizar esta sesión, la exministra explicó a los periodistas acreditados en el recinto: "Le dije que sea pareja para todos. Que empecemos bien. Fueron muy estrictos y avisaron que sólo 3 invitados por senador en la jura y la de ellos trajo más y no dijo nada".

Bullrich hizo así mención al caso de la senadora por Tierra del Fuego, Cándida López, quien llevó a 9 familiares al recinto para que la acompañen en la jura.

La fueguina es conocida por haber cantado en el recinto "Karina, alta coimera", y fue una de las pocas que se apartó de la fórmula de juramento del simple "sí, juro"; y los hizo por su provincia "por las Islas Malvinas y por los 30.000 desaparecidos. Tres, cero, punto, cero, cero, cero".

La Libertad Avanza se muestra con disposición a negociar en su nueva etapa en el Congreso

Este panorama de docilidad por parte del espacio libertario se debe a la nueva mayoría que tendrán en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

Desde el Gobierno destacan la disposición a negociar los detalles del plan de obra pública que desarrolló el ministerio de Economía para el 2026 y el incremento de partidas en el borrador presupuestario. Abarca también la cancelación de deuda con las provincias, que está negociando el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las negociaciones quedarán a cargo de algunos de los integrantes de la nueva mesa política de Milei, como el designado ministro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra y senadora electa, Patricia Bullrich. En tanto, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, será el encargado de defender la letra chica del Presupuesto, un tema que trabaja en tándem con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibárzabal.