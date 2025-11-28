Quiénes son los 23 senadores nacionales que juraron y asumirán en diciembre

Este viernes por la mañana se lleva a cabo una sesión especial en el Senado, donde se concretará la jura de 23 de los 24 senadores que fueron elegidos el pasado 26 de octubre.

La ceremonia comenzó minutos antes de las 11.30 horas, con el ingreso de los nuevos legisladores, pero asumirán en sus bancas el próximo miércoles 10 de diciembre.

La única que no jurará será la senadora electa de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, ya que fue impugnada por la oposición debido a sus presuntos vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado, investigado por narcotráfico.

Tras los resultados de las elecciones de octubre, el Senado de la Nación tendrá cambios significativos en la distribución de fuerzas. El peronismo de Fuerza Patria contará con 28 bancas, seis menos que las 34 actuales, tras obtener 9 de las 15 bancas que tenía en juego. La Libertad Avanza logró un avance notable, pasando de 7 a 20 senadores al sumar 13 escaños, situándose como la segunda fuerza en número de bancas.

Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR) tendrá 9 representantes, sin haber sumado nuevas bancas en esta elección y perdiendo cuatro. El PRO baja de 8 a 6 senadores, también sin obtener nuevos escaños y restando dos. Mientras que los bloques de carácter provincial y regional alcanzan 6 bancas.

Quiénes son los 23 nuevos senadores nacionales En la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el economista Agustín Aníbal Monteverde, y Mariano Recalde, de Fuerza Patria. jura bullrich Por Chaco Juan Cruz Godoy, Silvana Schneider la propia vicegobernadora de la provincia, y Jorge "Coqui" Capitanich. jura capitanich Por la provincia de Neuquén, la actual diputada Nadia Márquez, el oficialista es Pablo Cervi y Julieta Corroza, actual ministra de Desarrollo Humano de Neuquén. En el caso de Río Negro, el ex ministro de Justicia del gobierno de Alberto Fernández y actual diputado nacional, Martín Soria, junto a su compañera de boleta, la diputada provincial Ana Marks, camporista. Por Entre Ríos Joaquín Benegas Lynch, ruralista y hermano del diputado "Bertie" Benegas Lynch. Lo secunda Romina Almeida, además de Adán Bahl. En el caso de Santiago del Estero, asumieron Gerardo Zamora, Esther del Carmen Moreno y José Emilio Neder. zamora jura Por la provincia de Salta Emilia Orozco. El segundo es Gonzalo Guzmán Coraita y la tercera banca por Salta la ocupara Flavia Royón. Y Tierra del Fuego suma al historiador y actual presidente del bloque de Republicanos Unidos-La Libertad Avanza (LLA) en el Parlamento fueguino, Agustín Coto, junto a la concejal de Ushuaia, María Belén Monte de Oca. Y Cándida Cristina López, actual senadora, que renovó mandato.