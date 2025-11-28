Tragedia: un triple choque dejó un auto irreconocible y cinco muertos

El fatal accidente ocurrió en la ruta provincial 90, en el sur de la provincia de Santa Fe. Todo ocurrió en la madrugada del viernes.

Un triple choque conmocionó a la provincia de Santa Fe en la madrugada de este viernes, cuando cinco personas perdieron la vida en la ruta provincial 90. El impacto involucró a tres vehículos a la altura del kilómetro 86,8 en el sur de la provincia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 00:30 horas. Fue en el acceso a la localidad de Alcorta, en el departamento de Constitución. El impacto inicial fue protagonizado por dos vehículos, aunque las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.

Uno de ellos era un Ford Focus que lo conducía un hombre mayor de edad oriundo de Alcorta, y el otro era un Volkswagen Gol, en el que iban cuatro mujeres que vivían en Máximo Paz, chocaron de manera frontal por motivos que aún se desconocen , de acuerdo a lo que indicó la Agencia Provincial de Seguridad Vial al medio santafesino La Capital.

accidente santa fe

Cómo ocurrió este fatal accidente

Debido a la brutalidad del impacto, un tercer vehículo, una camioneta Ford Ecosport, quedó involucrada en el siniestro al colisionar con partes de los autos que quedaron sobre el asfalto. Allí se trasladaban dos hombres que resultaron ilesos.

Las mujeres fueron identificadas como Nancy Gloria Albarracín (63 años), Nanci Marcela Beliera (58) y Claudia Patricia Risso (56). Albarracín fue rescatada con signos vitales y trasladada al Samco local, donde murió minutos después. Sus otras tres compañeras de viaje, una de ellas aún sin identificar, fallecieron en el acto.

accidente santa fe (2)

Gran operativo de rescate tras el triple choque en Santa Fe

La zona del siniestro se transformó rápidamente en un vasto operativo de emergencia. Equipos de cuatro dotaciones de Bomberos de Alcorta, Policía local, Policía Científica y el médico policial intervinieron para la extracción de las víctimas, un proceso que demandó horas de trabajo con herramientas hidráulicas debido a la deformación de la estructura de los autos.

La Ruta 90 permaneció cortada hasta pasadas las 6 de la mañana mientras se realizaban las tareas de rescate y el peritaje a cargo de la Policía Científica y el médico policial.

La identificación de las víctimas fue confirmada tras las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) del personal de la Comisaría 2da y personal de Gabinete Criminalístico de Rosario, que incluyeron pericias, planimetría, fotografía y análisis mecánico, así como el levantamiento del cuerpo a cargo de la doctora Carina Orpella. En la investigación del siniestro interviene la sede de Fiscalía Regional en la ciudad de Villa Constitución.

accidente santa fe muerte

Las causas que originaron el accidente fatal permanecen bajo investigaciónva pedido de fiscal de turno, Dra. Analia Saravalli. La Justicia ordenó la realización de autopsias en el Instituto Médico Legal y solicitó la intervención de una cochera para el traslado de los cuerpos.

Volcó un micro en la Ruta 2: dos pasajeros muertos y varios heridos graves

Este martes por la mañana se registró un violento accidente en la Ruta 2, a la altura de Mar Chiquita, y hay varios pasajeros heridos. Un micro de turismo protagonizó un vuelco fatal por el que testigos aseguraron que se vivió una escena de terror con gritos y pedidos de ayuda.

El vuelco, registrado a la altura del kilómetro 325, en la zona de General Pirán, trabajó personal de Aubasa y bomberos de la localidad para trasladar a las víctimas a los centros de salud de la zona. La fiscalía confirmó que murieron dos personas.