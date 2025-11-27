Detuvieron a una mujer por abandonar a su hijo con síndrome de Down en una plaza

Una mujer fue quien se dio cuenta que el nene de 7 años estaba solo. Qué se sabe de la investigación.

Una mujere advirtió que el nene estaba solo en la plata y dió aviso a la policía de Santa Fe.

Un grave episodio generó conmoción cuando la policía detuvo a una mujer, acusada de abandonar a su hijo de 7 años con síndrome de Down en una plaza. El menor fue asistido por efectivos policiales y quedó bajo cuidado del Estado, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Una vecina que caminaba cerca de las 11 de la mañana fue quien vio al chico zambullirse en los piletones del espacio público, sin que nadie lo cuidara, y dio aviso a los agentes que patrullaban el lugar.

Al constatar que estaba solo, los efectivos intervinieron de inmediato, resguardaron al menor y lo trasladaron al área local de la Niñez , donde quedó bajo protección.

El indignante hecho ocurrió en la zona de La Rioja y Rivadavia, en la plaza del Palomar, provincia de Santa Fe.

policía santa fe

El pedido de ayuda del padre y el rescate

En paralelo, un móvil policial ya se encontraba en la plaza a raíz de una denuncia por averiguación de paradero que había presentado el padre del nene.

La situación se volvió aún más compleja cuando, tras las primeras averiguaciones y en contacto con la fiscal Carolina Parodi, se ordenó la detención de la madre. Ahora, la Justicia busca determinar cuál fue la responsabilidad de la mujer en el hecho y reconstruir cómo fue que su hijo terminó solo en la plaza.

Por estas horas, el chico permanece bajo resguardo estatal. Y la causa quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que continúa con las actuaciones para establecer los hechos y las eventuales medidas de protección para el menor.

Dejó morir a su hijo tras pasar casi dos días sin alimentarlo

Una joven dejó morir a su hijo de un año en Estados Unidos tras pasar 43 horas sin alimentarlo y fue detenida al ser acusada de abuso o negligencia contra un niño. La aberrante noticia generó todavía más indignación cuando la mujer realizó su descargo ante la Justicia.

Según las autoridades, el menor pasó casi dos días sin comer en su domicilio de Cape Girardeau, en el estado de Missouri. Y no solo eso, sino que su madre, Ayssa N. Wehmeyer, no le brindaba los cuidados necesarios.

Madre nene Missouri.jpg

Según informó People, la autopsia determinó que “la posible causa de la muerte” del bebé “fue la deshidratación". Además, el procedimiento reflejó que había "muy poca evidencia de comida" en el estómago del niño.

Wehmeyer les dijo a las autoridades que su hijo había comido por última vez el 26 de febrero, alrededor de las 17 o 18 horas. Según su versión, acostó al menor la tarde siguiente, aproximadamente 24 horas después de que hubiera consumido algún alimento. Lo hizo después de cambiarle el pañal.

Siempre de acuerdo con su relato, la madrugada posterior el bebé se despertó llorando y ella lo abrazó durante poco más de media hora, antes de volver a acostarlo. Finalmente, ese mediodía, fue a ver cómo estaba su hijo, pero notó que tenía los labios morados y no respiraba.

Las autoridades manifestaron que el niño tenía ampollas graves en las nalgas por la irritación que le produjo el pañal sucio que tuvo puesto durante unas 19 horas.

Cárcel Scott Madre missouri La mujer que dejó morir a su hijo de un año quedó detenida en la cárcel de Scott. Foto: KFVS12.

Wehmeyer dijo que no cambió ni limpió a su hijo porque tenía migraña. Según su declaración oficial, contó que tomó tres pastillas para calmar ese dolor de cabeza intenso y que luego se durmió una siesta.

La mujer quedó detenida y la Justicia le impuso una fianza de 100 mil dólares. Si la declaran culpable, podría afrontar una pena mínima de 15 años de prisión.