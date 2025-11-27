"Le decía que era una mariquita": la violenta relación del joven asesinado por su novia de 16 años

La adolescente permanece prófuga, y la familia de la víctima contó detalles sobre cómo era el vínculo entre ellos.

Un joven de 20 años fue asesinado a puñaladas por su pareja este miércoles a la madrugada. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 años.

El crimen ocurrió en una casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús en provincia de Buenos Aires. El joven fue identificado como Santiago Nahuel López Monte, quien presentaba dos heridas corto punzantes que constató personal del SAME, que arribó al lugar para brindar los primeros auxilios.

La adolescente, quien se fugó tras cometer el asesinato, fue quien llamó al 911 para alertar la situación y sostuvo que el joven se había enganchado con una reja. La relación entre ambos era muy conflictiva, relató la familia de la víctima, algo que podría haber sido el desencadenante de este brutal crimen.

joven asesinado novia adolescente

El vínculo entre la adolescente y su pareja, marcado por la violencia

Los hermanos de Santiago dieron detalles del supuesto maltrato que sufría el joven por parte de su novia, la adolescente de 16 años que es buscada por el crimen.

Tóxica, manipuladora y controladora, así fue cómo describieron este jueves Macarena y Tamara, dos de los siete hermanos que tenía la víctima, a M. N. N., la principal sospechosa.

"Le decía que era una mariquita, una pollerita de mamá, pero no era así", comenzó relatando Macarena en diálogo en Radio Mitre.

adolescente fuga lanus

"Siempre estaba rasguñado, golpeado"

"Los vecinos nos contaron que ella le pegaba y le sacaba la llave de la moto. Él se quedaba en la esquina por horas, hasta que ella se decidía a abrirle la puerta", señaló sobre la violencia que habría ejercido la joven contra Santiago.

La joven vivió durante un tiempo con su pareja y su familia, pero rápidamente la madre de la víctima la echó cuando presenció cómo ella le pegaba violentamente. Luego de aquel episodio, ambos se fueron a vivir juntos.

"Él no quería volver. No sabemos si estaba amenazado o muy enamorado, no lo sabemos. Cuando venía acá siempre estaba rasguñado, golpeado. Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’", lamentó su familia.

"Mi hermano era buenito, iba al colegio, trabajaba. No andaba en nada raro. Le dijimos que no se metiera con ella, que eran narcos, gente a la que le gustaba la plata fácil. Le dijimos 'no vas a aprender nada con ella'", sostuvo Miguel, otro hermano del joven difunto.

joven asesinado novia adolescente (1)

La familia teme que la Justicia no esté avanzando en la búsqueda y haya un posible encubrimiento policial. "Todos conocemos que los padres son narcos, tienen plata. El padre está preso por narco, al hermano lo está buscando la policía también por narco. ¿Y cómo se le puede escapar la piba acá estando mi hermano fallecido ahí y ella acá?”, recriminó la familia de Santiago.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso preservar el lugar para las tareas de campo y la intervención de la Policía Científica. Más tarde, la investigación pasó al fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.