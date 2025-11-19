Brutal: mataron de un disparo en la cabeza a un joven de 21 años para robarle la bicicleta

Iba junto a una amiga cuando ocurrió el violento episodio. La joven contó cómo fueron esos críticos momentos.

La madre de la víctima del asesinato reveló que no le robaron su bicicleta luego de matarlo.

Un nuevo episodio de violencia se registró en Buenos Aires este lunes por la tarde. En esta ocasión, un joven de 21 años fue asesinado de un balazo en la cabeza para robarle la bicicleta.

El joven, identificado como Nazareno Isern , fue interceptado por dos delincuentes sobre la colectora de la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 8, cuando regresaba de un paseo junto a una amiga.

El caso es investigado por el fiscal Fernando Semisa, que busca determinar quiénes fueron los autores del ataque ocurrido en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Según los investigadores, el joven recibió un disparo en la cabeza al resistirse al asalto.

autopista richieri

La palabra de la amiga que presenció el asesinato: "Me siento destruida"

Kiara Alegre, amiga de Nazareno, habló con Noticias Argentinas tras presenciar el brutal crimen. "Me lo mataron delante de mis ojos", expresó entre lágrimas.

La joven relató que ambos circulaban juntos cuando los ladrones los interceptaron y ante la resistencia de Nazareno, "los tipos sacaron un arma y le dispararon".

La reacción del joven fue resistirse al asalto, momento en el que los delincuentes dispararon y escaparon entre las calles linderas a la autopista. Policía Científica constató que el joven recibió un impacto de bala en la región del cráneo.

joven disparo echeverria (1)

"Cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo", lamentó Kiara, que además contó que la familia del joven permanece en estado de shock. "Me siento destruida", expresó al recordar los últimos instantes que compartió con su amigo.

Por otra parte, relató a los investigadores que los atacantes parecían jóvenes, con edades cercanas a las de ellos o menores de 30 años.

La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo y continúa la búsqueda de los responsables, quienes escaparon tras efectuar el disparo. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Esteban Echeverría.

"Estaba muerto arriba de la bicicleta"

Desde Tapiales, sus padres, Edith y Daniel, hablaron con TN y aseguraron que lo asesinaron "para robarle una bicicleta armada, que no era de marca, y al final no se la robaron tampoco".

"Me llamó la amiga desesperada y cuando lo fui a ver, como pude, lo más rápido posible, estaba muerto arriba de la bicicleta y con su teléfono celular en el bolsillo", lamentó la mujer.

Mataron de tres disparos a un adolescente que quiso defender a su mamá de un robo

En el mes de septiembre se conoció un asesinato que conmocionó a toda la provincia de Buenos Aires. Un adolescente de 17 años fue asesinado a tiros al intentar defender a su mamá durante un robo. Por el brutal crimen tres jóvenes fueron detenidos, entre ellos un menor de edad.

Dylan Joel Insfram se interpuso en medio del ataque a su madre, Alicia Ojeda, cuando intentaba ingresar el auto al garaje. Todo sucedió cuando cuatro adolescentes armados la interceptaron. En medio del ataque, el joven recibió tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha.

El lamentable episodio tuvo lugar en la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza.