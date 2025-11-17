Quién es la reconocida psiquiatra que apareció muerta y cuáles son las hipótesis del crimen

La mujer de 68 años vivía sola. Por las investigación, se sospecha que se trató de un homicidio en el contexto de un robo.

Una psiquiatra de 68 años fue encontrada muerta este sábado en la localidad bonaerense de City Bell . En este momento no hay detenidos, pero, tras las primeras pericias, los investigadores pudieron determinar que fue un asesinato por un corte en el cuello; que muy probablemente ocurrió en el contexto de un robo efectuado por varias personas; y que la mujer intentó defenderse.

La víctima fue identificada como Virginia María Franco , que había trabajado para el ministerio de Salud bonaerense y actualmente estaba jubilada. La mujer, viuda y sin hijos, vivía sola sobre la calle Cantilo, entre 15A y 17 de la ciudad del partido de La Plata.

La Policía Bonaerense llegó este sábado al domicilio de Franco tras el llamado al 911 de un allegado a la víctima que, de momento, no está libre de sospechas y que estuvo demorado hasta las primeras horas de este domingo.

Psiquiatra asesinada city bell (1)

Qué indicios dieron las primeras pericias

Los policías y los investigadores de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 11 que conduce Álvaro Garganta encontraron en la casa todos los indicios de un robo: la escena del crimen estaba desordenada y faltaban algunos objetos de valor. Fuentes del caso dijeron a Infobae que no había ninguna abertura forzada, y la notebook de la víctima estaba conectada arriba de la mesa.

Al fiscal Garganta le llegó este domingo el resultado de la autopsia sobre el cadáver de Franco. El informe indica que tenía lesiones de defensa, y que sufrió diversos cortes en distintas partes del cuerpo, uno de ellos en el cuello que fue mortal. La mujer presentaba cortes en un dedo y en el mentón, además de un golpe en el rostro. Según indicaron, se defendió de su o sus asesinos.

Según determinaron los forenses, la mujer murió por causa de un shock hipovolémico producido por la gran cantidad de pérdida de sangre.

“No fue un gran robo. No se llevaron mucho, se ve que algo se les fue de las manos y terminó como terminó”, comentó a este medio una fuente de la investigación que en principio fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” pero luego mutó a un “homicidio en ocasión de robo”.

Psiquiatra asesinada city bell (2)

Cuáles son los pasos a seguir en la investigación

Garganta ordenó revisar todas las cámaras de seguridad de la zona para dar con los sospechosos, además de haber secuestrado el teléfono de la víctima para encontrar allí algún indicio.

Una posibilidad es que los asesinos hayan entrado al domicilio creyendo que no había nadie, con el fin de cometer lo que se conoce como “escruche” (el robo de los objetos de una casa cuando sus ocupantes no están), y que inesperadamente se encontraron con la mujer allí.

En esa misma línea, no descartan que alguno de los autores del crimen sea conocido de la víctima, por eso se le secuestró el teléfono celular a la persona que llamó al 911 y lo mantuvieron retenido en una comisaría hasta las primeras horas de este domingo.

Además, se están analizando las puertas y ventanas de la vivienda para determinar si hubo algún acceso forzado o si el agresor ingresó sin necesidad de violentar el inmueble.