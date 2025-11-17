Misterio por el crimen de la psiquiatra: quién es el empresario investigado por la justicia

La mujer de 68 años vivía sola y fue hallada sin vida por un amigo. Se confirmó que la asesinaron de un corte en el cuello.

Según fuentes de la fiscalía "había entradas forzadas y la casa tenía un importante desorden. En principio, faltan cosas de valor".

Una psiquiatra de 68 años fue encontrada muerta . Hasta el momento no hay detenidos, pero tras las primeras pericias, los investigadores pudieron determinar que fue un asesinato por un corte en el cuello, que muy probablemente ocurrió en el contexto de un robo efectuado por varias personas y que la mujer intentó defenderse.

La víctima fue identificada como Virginia María Franco. El cuerpo evidenciaba otros cortes, producto de posibles maniobras defensivas. La Policía Bonaerense llegó hasta la vivienda en la localidad bonaerense de City Bell tras una alerta de Pablo B., un empresario de 47 años que se presentaba como amigo de la víctima.

En su testimonial ante las autoridades, el hombre indicó que la profesional no le contestaba el celular y por eso llegó a su casa. Al arribar a la vivienda, observó el portón de ingreso de madera tipo tranquera abierto y sin traba colocada. Ingresó a la vivienda y encontró a Virginia tirada en el piso y con manchas hemáticas a su alrededor.

Psiquiatra asesinada city bell

Según fuentes de la fiscalía, "había entradas forzadas y la casa tenía un importante desorden. En principio, faltan cosas de valor, entre ellas su celular. Podemos decir que fueron varias personas las que ingresaron y que ella intentó defenderse".

Qué se sabe del empresario que fue demorado por el crimen de la psiquiatra

En el marco de la investigación del crimen, Pablo B.fue demorado en la causa a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Declaró ante el fiscal durante el fin de semana. Sin embargo, está libre ya que declaró como testigo al ser amigo de Franco y no como imputado. Entregó sus dos teléfonos a los investigadores.

El fiscal Garganta aguarda los resultados de la pericia a la notebook de la víctima, así como los análisis a los dos celulares de Pablo B. y los impactos de antenas de teléfonos celulares de ambos.

Vivienda de La Plata donde asesinaron a la psiquiatra. Vivienda de La Plata donde asesinaron a la psiquiatra.

Según revelaron medios locales, el sospechoso tenía "acceso cercano y habitual a la vida de la mujer". Inclusive se informó que le manejaba algunas cuentas bancarias.

Los vecinos de la psiquiatra apuntaron al hombre, quien era "más que un amigo; le manejaba las cuentas bancarias, plazos fijos y redes sociales, entraba y salía de la casa como quería. No era querido en el barrio, supuestamente aisló a Franco, que era viuda y 17 años mayor que él", indicó un investigador a Infobae.

En tanto, otras fuentes del caso aseguran que la ayuda de Pablo fue clave para conocer, por ejemplo, la contraseña de la notebook de la víctima.

De acuerdo a registros comerciales, el sospechoso se encuentra inscripto como empresario en ARCA, con dos firmas dedicadas a negocios como los préstamos y la informática en los últimos años. Por otra parte, tiene un largo historial como empleado de diferentes organismos estatales vinculados a la infancia y la educación.

Qué indicios dieron las primeras pericias

Los policías y los investigadores de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 11 encontraron en la casa todos los indicios de un robo: la escena del crimen estaba desordenada y faltaban algunos objetos de valor. Fuentes del caso dijeron a Infobae que no había ninguna abertura forzada, y la notebook de la víctima estaba conectada arriba de la mesa.

Al fiscal Garganta le llegó este domingo el resultado de la autopsia sobre el cadáver de Franco. El informe indica que tenía lesiones de defensa, y que sufrió diversos cortes en distintas partes del cuerpo, uno de ellos en el cuello que fue mortal. La mujer presentaba cortes en un dedo y en el mentón, además de un golpe en el rostro. Según indicaron, se defendió de su o sus asesinos.