Los nuevos vinos del norte argentino

La región está abriendo las puertas a tintos más precisos. Lo hace de la mano de terruños de altura como Cachi, Pucará y Santa María.

Uno de los paisajes más curiosos del vino a nivel mundial se encuentra en los valles del norte argentino : una mezcla de desierto de altura, territorio austero poblado de cardones y una intensidad solar que invita a la sombra . En ese ámbito casi lunar, la vid crece desde tiempos coloniales .

En los últimos años, sin embargo, tanto el Valle Calchaquí —que atraviesa Catamarca, Tucumán y Salta— como la Quebrada de Humahuaca en Jujuy ofrecen un panorama dinámico en materia de vinos. Estuve allí hace poco, catando para mi reporte de la región, y me quedaron algunas impresiones sobre la dinámica que está experimentando el Norte.

La primera es la de un atractivo ajuste estilístico . En el pasado reciente, los vinos del norte —en particular los tintos— perseguían una idea basada en la intensidad : si el sol del desierto, las temperaturas cálidas del día y la energía general de la región eran su rasgo distintivo, los vinos buscaban reflejarlo con tintos rotundos, maduros y de paladares con elevada carga etílica y taninos firmes . Ese estilo, que durante un tiempo definió a los vinos vallistos, está cambiando. Felizmente, agregaría.

De la mano de terruños más altos como Cachi, Pucará y Santa María, así como de manejos de viñedo menos restrictivos, se están abriendo las puertas a tintos más precisos. La fruta fresca empieza a dominar el panorama y los paladares, con balances más ajustados entre alcohol y taninos, definen un estilo más atractivo. Al mismo tiempo, una serie de viñedos de altura en rincones que hasta hace poco no estaban plantados comienza a alcanzar la madurez.

Un buen ejemplo es la Quebrada de Humahuaca. En los últimos diez años surgieron parches de viña a ambos lados del Río Grande y hoy aparecen vinos de notable equilibrio. Es interesante observar cómo las plantas se asientan y, con ellas, también el balance en botella. Vinos destacados de la Quebrada son Mallku Malbec 2021, Cielo Arriba 2023 y Yanay Cabernet Sauvignon 2023.

Cabernet Sauvignon vs. Malbec

El Malbec es la bandera insignia de Argentina, pero el Cabernet debería ser la del Norte. Particularmente en Cafayate, donde las temperaturas y los suelos más cálidos limitan la profundidad estilística del Malbec y, por el contrario, potencian al Cabernet Sauvignon y, en menor medida, al Cabernet Franc.

La razón parece estar en que, bajo ese clima solar, buena parte de las pirazinas y el verdor del Cabernet queda contenida en un rango de especias atractivo. No solo ese costado ligeramente picante, de ají, sino también notas de ceniza que acompañan al morrón asado y a las frutas rojas. Pienso que, si hay un vino en el norte con personalidad distintiva, ese es el Cabernet de Cafayate. Unas copas de El Esteco Cabernet Sauvignon Old Vines 1947 2024, Amalaya Single Vineyard Cabernet Franc 2023, 2023 Cabernet Sauvignon Amar y Vivir, Colomé Cabernet Sauvignon 1831 2023, Pájaro Loco Cabernet Sauvignon 2025 y Piatelli Cabernet Sauvignon Single Parcel La Isla 2021 convencerán a cualquier bebedor.

El Malbec, en cambio, alcanza expresiones más sofisticadas en los valles altos. Allí, la mezcla de frío y sol aporta un perfil floral intenso que realza las frutas, junto a un costado ligeramente especiado y, sobre todo, balsámico, con notas de hierbas de montaña. Pienso en Thibaut Delmotte Malbec Natural 2024, Francisco Puga y Familia Malbec Paraje La Aguada 2023, Domingo Molina Malbec La Reservada 2024, Almacén de la Quebrada Cachi Malbec 2022 y Raúl Malbec 2024.

Nuevos Torrontés

Otro giro interesante ocurre con el Torrontés. Los horizontes estilísticos se amplían: ya no es solo un vino floral y expresivo, de paladar delgado, sino que recorre un arco más amplio de hierbas y flores, con texturas más grasas y una acidez mejor ajustada —no solo corregida— que le aporta un perfil más convincente, tanto del lado de la frescura como del lado de la textura.

De nuevo, los viñedos de mayor altura, fuera de Cafayate, ofrecen un plus de profundidad, especialmente cuando las técnicas de elaboración suman sus propios matices, como fermentación con pieles, trabajo en concreto o cosechas más tempranas. Buenos ejemplos son El Esteco Old Vines Torrontés 1945 2025, Bodega Lavaque Torrontés 2024 y Bodega Tacuil Torrontés RD 2024.

En suma, el Norte se está moviendo hacia una mayor amplitud estilística, en una dirección que combina elegancia y expresión de terroir.

Vinos de patio

Otra de las vertientes curiosas del Norte hoy es el desarrollo de los llamados vinos de patio: se cosechan las criollas que crecen en los patios de las casas y con ellas se elaboran vinos un poco despeinados, un poco desalineados, pero sin dudas llenos de carácter norteño. Así son Sunal Exploración Luracatao Criolla 2022, Pequeños Parceleros de la Quebrada Criolla 2023 y Criolla Quebradeña Sacha Tigre 2025.