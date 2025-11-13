Condenaron a "el Gordo Fede" por un crimen a balazos en el barrio Villa Ceferino

Un tribunal lo consideró responsable por unanimidad y ahora solo resta conocer la pena que deberá cumplir. En la actualidad, cumple prisión preventiva.

El narco conocido como "el Gordo Fede" mantuvo en vilo al barrio Villa Ceferino y su detención, en enero de este año, trajo un poco de calma.

De forma unánime, un tribunal condenó a Federico “el Gordo Fede” Abello por el crimen de Francisco Basualdo Millacán en el barrio Villa Ceferino de esta capital. En una próxima instancia, se definirá la pena de prisión.

A pedido de la fiscal del caso Lucrecia Sola, un tribunal declaró responsable a Federico Norberto Abello por el homicidio de Basualdo Millacán, cometido la noche del 12 de enero de 2025.

Según la acusación de la fiscalía, la víctima había ingresado al domicilio de Abello para realizar una compra de estupefacientes y allí comenzó una discusión que continuó fuera de la vivienda. En ese contexto, Sola relató que Abello accionó tres veces una pistola calibre 9 milímetros: uno de los disparos no salió del arma, otro no impactó y el tercero ingresó en la zona del tórax de Basualdo Millacán, provocándole la muerte en el lugar. Luego, sostuvo la fiscal del caso, el agresor regresó brevemente a su casa y más tarde se retiró junto a su pareja a bordo de un auto.

El hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor (artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal).

En el mismo juicio también se analizó un hecho previo de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, ocurrido en 2023 en el mismo domicilio, por el cual Abello también fue acusado.

La defensa sostuvo que fue un hecho de legítima defensa

El juicio contra "el Gordo Fede" comenzó el viernes pasado y se cerró a principios de esta semana, en donde la fiscalía pidió la declaración de responsabilidad. La defensa, por su parte, planteó que el accionar de Abello, en el caso del homicidio, fue en legítima defensa; mientras que pidió la absolución respecto de la tenencia de arma de fuego.

muerto villa ceferino El crimen de Francisco Basualdo Mallicán se produjo el domingo a última hora de la noche en el barrio Villa Ceferino.

El tribunal, integrado por los jueces Andrés Repetto, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo, avaló las acusaciones presentadas por la fiscal Sola y declaró la responsabilidad penal de Abello por ambos hechos.

Abello llegó al juicio en prisión preventiva, medida que continuará vigente hasta la realización de una nueva audiencia en la que se debatirá el monto de la pena.

Se entregó al sentirse acorralado por la Policía

El narco condenado quedó bajo sospecha por el crimen de Basualdo Millacán desde un primer momento y la Policía hizo un gran despliegue no solo para detenerlo sino para poner fin a una serie de balaceras en Villa Ceferino. Acorralado, Abello decidió entregarse en la Comisaría Tercera un día después del homicidio.

Lo particular de la detención de Abello fue que la violencia recrudeció al poco tiempo debido a que distintas bandas buscaron apropiarse del territorio, una práctica habitual de grupos narco. Por ese motivo, en marzo de este año, la Brigada de la Comisaría Tercera se vio obligada a realizar varios allanamientos para desarmar a los delincuentes.

El resultado de la labor policial fue muy positivo porque no solo fue identificado un grupo de sospechosos, sino que se incautaron tumberas armadas con caños, municiones, pistolas, cartuchería y una camioneta Toyota Hilux.

Como era previsible, también se encontraron envoltorios con droga, una balanza digital y una huerta de marihuana, donde se contaron no menos de 44 plantas de Cannabis sativa.