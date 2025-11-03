Un hombre mató a su expareja de un escopetazo y lo encontraron muerto horas después

Hay gran conmoción por el crimen de la mujer de 41 años. Cuál es la hipótesis que investiga la policía.

La policía acudió al lugar tras un llamado al 911 por disparos donde ocurrió el crimen.

Un nuevo femicidio sacudió este fin de semana, en una chacra de la localidad de Gobernador Roca, donde encontraron a una mujer de 41 años asesinada de un disparo. Y luego, durante un rastrillaje, hallaron a su pareja muerta con una herida de arma de fuego.

La mujer fue identificada como Claudia de Lisboa, quien fue asesinada de un disparo en el pecho; mientras que su pareja - Omar Rozsinieski de 68 años- apareció muerto con un balazo en la cabeza. Efectivos de la Comisaría de la Mujer de Gobernador Roca, Misiones, y de la Unidad Regional IX de Jardín América fueron al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre disparos de arma de fuego en una zona rural.

Este caso surge luego de otro femicidio seguido de suicidio que tuvo lugar en Andresito -una semana atrás-, cuando una oficial de la Policía fue asesinada a balazos por su expareja, quien también pertenecía a la misma institución.

Un disparo mortal

Según informó la Jefatura de la Policía, el hecho se conoció este domingo alrededor de las 15.45 horas. Efectivos de la Comisaría de la Mujer de Gobernador Roca y la Unidad Regional IX de Jardín América acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre disparos de arma de fuego en una vivienda rural.

En el rastrillaje que se realizó en la chacra de Colonia Yacutinga, a unos 200 metros dentro de la propiedad fue que encontraron sin vida a Rozsinieski, quien tenía un disparo en la cabeza y una escopeta calibre 28 estaba a su costado. Los investigadores presumen que se trata del arma utilizada en ambos hechos.

Tanto la División Policía Científica y el médico policial trabajaron en el lugar realizando un levantamiento de muestras, peritajes balísticos y análisis de la escena por orden del Juzgado de Instrucción en turno. "La investigación continúa bajo estrictas medidas judiciales para determinar la secuencia exacta de los hechos", informaron desde la fuerza.

Las primeras hipótesis indican que Rozsinieski habría atacado a su esposa y luego se quitó la vida, en lo que constituye un nuevo caso de violencia de género extrema.

De confirmarse la línea principal de la investigación, este sería el décimo femicidio seguido de suicidio registrado en Misiones en lo que va del año, una cifra que marca el nivel más alto desde al menos 2015.

Brutal femicidio: un policía asesinó a su expareja, grabó todo y después se suicidó

Una semana atrás, una oficial de la Policía fue asesinada a balazos por su expareja, quien también pertenecía a la misma institución. El femicida se disparó instantes después del ataque.

Natanael Comes, de 28 años, asesinó a su expareja, Daiana Raquel Da Rosa, de 27 años. El hecho impactó en la ciudad de Comandante Andresito en la provincia de Misiones, ya que grabó un video y posteriormente se suicidó. Tras el ataque, Comes se efectuó un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de la herida.

Según las primeras averiguaciones, ambos habían mantenido una relación de concubinato que terminó meses atrás. No existían medidas judiciales ni antecedentes previos vinculados al vínculo.

Preocupante aumento de femicidios en Misiones

La provincia de Misiones registra un aumento preocupante en los casos de femicidios. Según informó a fines de la semana pasada Carla Talavera, coordinadora provincial de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), "hoy estamos hablando de 13 femicidios, una cifra realmente alarmante teniendo en cuenta que el año pasado cerramos con 12".

La referente feminista advirtió en una radio misionera sobre el impacto que las políticas de ajuste y recorte tienen sobre la violencia de género: “Venimos advirtiendo al gobierno nacional que estas políticas hacen que las situaciones de violencia aumenten y, lamentablemente, terminen en un femicidio”.